Наан – це м'який та смачний коржик, основу якого складає прісне пшеничне тісто. Такі хлібці знадобляться для каррі , хумусу та інших паштетів.

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Після того, як кожен корж буде обсмажений, сковороду варто протерти паперовим рушником, тому що на ній залишиться борошно. Кожен наступний корж буде смажитися швидше, тому стежте і кілька разів перевертайте, щоб млинці не пригоріли.

Рецепт хліба наан з часником і травами

Час: 45 хвилин

Порцій: 10 коржиків

Особливий хліб / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

400 грамів борошна;

7 грамів сухих дріжджів;

1 чайна ложка цукру;

1/2 чайної ложки солі;

1/2 склянки натурального йогурту;

1 столова ложка олії;

1/2 склянки теплої води.

Часниково-трав'яне масло:

20 грамів вершкового масла;

2 чайні ложки свіжих або сушених трав: чебрець, орегано, петрушка;

1 зубчик часнику.

Приготування:

У миску насипте борошно, додайте дріжджі, цукор, сіль, йогурт, оливкову олію і теплу воду, щоб замісити еластичне тісто. При необхідності потрібно додати ще трохи борошна або води. Накрийте серветкою і відставте на годину. Присипте тісто борошном, вийміть його з миски і знову вимісіть. Розділіть на 10 частин. Кожну частину тіста тонко розкачайте. Смажте млинці на добре розігрітій знежиреній сковороді з кожного боку. Після кожного коржа деко потрібно протерти паперовим рушником. Теплий хліб наан змастіть трав'яним маслом (змішайте розтоплене масло з зеленню і видавленим через прес часником).