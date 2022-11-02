Знакомство с хлебом наан: готовим с чесноком и травами

2 ноября 2022 , 08:30
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Источник:

prakty kulinarni

Наан – индийская разновидность хлеба, его можно подавать с разными начинками. Лучше всего он подходит с шашлыком или жарким.

Наан – это мягкая и вкусная лепешка, основу которой составляет пресное пшеничное тесто. Такие хлебцы пригодятся для карри, хумуса и других паштетов.

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После того, как каждый корж будет обжарен, сковороду следует протереть бумажным полотенцем, потому что на ней останется мука. Каждая следующая лепешка будет жариться быстрее, поэтому следите и несколько раз переворачивайте, чтобы блины не пригорели.

Рецепт хлеба наан с чесноком и травами

Время: 45 минут
Порций: 10 лепешек

Особенный хлеб / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

  • 400 граммов муки;
  • 7 грамм сухих дрожжей;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 1/2 чайной ложки соли;
  • 1/2 стакана натурального йогурта;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • 1/2 стакана теплой воды.

Чесночно-травяное масло:

  • 20 грамм сливочного масла;
  • 2 чайные ложки свежих или сушеных трав:
  • чабрец, орегано, петрушка;
  • 1 зубчик чеснока.

Приготовление:

  1. В миску насыпьте муку, добавьте дрожжи, сахар, соль, йогурт, оливковое и теплую воду, чтобы замесить эластичное тесто. При необходимости нужно добавить еще немного муки или воды.
  2. Накройте салфеткой и отставьте на час.
  3. Присыпьте тесто мукой, извлеките его из миски и снова вымесите. Разделите на 10 частей.
  4. Каждую часть теста тонко раскатайте.
  5. Жарьте блины на хорошо разогретой обезжиренной сковороде с каждой стороны. После каждого лепешка противень нужно протереть бумажным полотенцем.
  6. Теплый хлеб  наан смажьте травяным маслом (смешайте растопленное масло с зеленью и выдавленным через пресс чесноком).

Идеи


Вы можете разогреть наан хлеб в микроволновке, но, конечно, лучшим будет свежий, прямо из сковороды.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська