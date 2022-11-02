Знакомство с хлебом наан: готовим с чесноком и травами

Наан – индийская разновидность хлеба, его можно подавать с разными начинками. Лучше всего он подходит с шашлыком или жарким.

Наан – это мягкая и вкусная лепешка, основу которой составляет пресное пшеничное тесто. Такие хлебцы пригодятся для карри, хумуса и других паштетов.

Читайте Интересное сочетание: котлеты из говядины и курятины

После того, как каждый корж будет обжарен, сковороду следует протереть бумажным полотенцем, потому что на ней останется мука. Каждая следующая лепешка будет жариться быстрее, поэтому следите и несколько раз переворачивайте, чтобы блины не пригорели.

Рецепт хлеба наан с чесноком и травами

Время: 45 минут

Порций: 10 лепешек

Особенный хлеб / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

400 граммов муки;

7 грамм сухих дрожжей;

1 чайная ложка сахара;

1/2 чайной ложки соли;

1/2 стакана натурального йогурта;

1 столовая ложка растительного масла;

1/2 стакана теплой воды.

Чесночно-травяное масло:

20 грамм сливочного масла;

2 чайные ложки свежих или сушеных трав:

чабрец, орегано, петрушка;

1 зубчик чеснока.

Приготовление:

В миску насыпьте муку, добавьте дрожжи, сахар, соль, йогурт, оливковое и теплую воду, чтобы замесить эластичное тесто. При необходимости нужно добавить еще немного муки или воды. Накройте салфеткой и отставьте на час. Присыпьте тесто мукой, извлеките его из миски и снова вымесите. Разделите на 10 частей. Каждую часть теста тонко раскатайте. Жарьте блины на хорошо разогретой обезжиренной сковороде с каждой стороны. После каждого лепешка противень нужно протереть бумажным полотенцем. Теплый хлеб наан смажьте травяным маслом (смешайте растопленное масло с зеленью и выдавленным через пресс чесноком).