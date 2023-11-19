Начать неделю надо вдохновенно: как приготовить яичницу по-турецки

19 ноября 2023, 20:09
Читати новину українською

Источник:

ВВС Food

Яичница – одна из самых популярных опций для быстрого и вкусного завтрака. Чтобы не утонуть в однообразии, всегда следует искать новые подходы к привычным блюдам.

Этот рецепт яичницы станет для вас настоящим открытием. Ее часто готовят в известных ресторанах, поэтому поверьте – эту вариацию нужно попробовать подать к своему столу.

Интересно Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью

Рецепт яичные по-турецки

Время : 10 – 15 минут

Порций : 2

Ингредиенты :

– 200 грамм греческого йогурта;
– 1 измельченный зубчик чеснока;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 чайная ложка перца алеппо;
– 2 больших яйца;
– 2 чайные ложки лимонного сока;
– немного свежего измельченного укропа для украшения.

Приготовление:

  • Наливаем в кастрюлю воды на 4 сантиметра и доводим до кипения.
  • Йогурт кладем в жаропрочную миску, солим и добавляем чеснок.
  • Ставим миску в кастрюлю, но она не должна касаться дна.
  • Помешиваем йогурт, пока он не достигнет консистенции взбитых сливок.
  • Выключаем огонь под кастрюлей. В отдельной посуде топим сливочное масло, чтобы оно стало орехово-коричневым. Выключаем огонь, добавляем масло, перец и отставляем.
  • Затем готовим яйца-пашот. Белки должны застыть, а желтки остаться редкими.
  • В тарелке подаем яйцо-пашот, часть йогурта, поливаем сливочным маслом, посыпаем укропом и кладем свежие тосты.

Приятного аппетита!

    Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська