Цей рецепт яєчні стане для вас справжнім відкриттям. Її часто готують у відомих ресторанах, тому повірте – цю варіацію точно потрібно спробувати подати до свого столу.

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Рецепт яєчні по-турецьки

Час: 10 – 15 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 200 грамів грецького йогурту;

– 1 подрібнений зубчик часнику;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 чайна ложка перцю алеппо;

– 2 великих яйця;

– 2 чайні ложки лимонного соку;

– трішки свіжого подрібненого кропу для прикраси.

Приготування:

Наливаємо у каструлю води на 4 сантиметри та доводимо до кипіння.

Йогурт кладемо у жароміцну миску, солимо та додаємо часник.

Ставимо миску в каструлю, але вона не повинна торкатися дна.

Помішуємо йогурт, поки він не досягне консистенції збитих вершків.

Вимикаємо вогонь під каструлею. В окремому посуді топимо вершкове масло, щоб воно стало горіхово-коричневим. Вимикаємо вогонь, додаємо олію, перець та відставляємо.

Потім готуємо яйця-пашот. Білки повинні застигнути, а жовтки залишитися рідкими.

У тарілці подаємо яйце-пашот, частину йогурту, поливаємо вершковим маслом, посипаємо кропом та кладемо свіжі тости.

Смачного!