Этот рецепт яичницы станет для вас настоящим открытием. Ее часто готовят в известных ресторанах, поэтому поверьте – эту вариацию нужно попробовать подать к своему столу.
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Рецепт яичные по-турецки
Время : 10 – 15 минут
Порций : 2
Приготовление:
- Наливаем в кастрюлю воды на 4 сантиметра и доводим до кипения.
- Йогурт кладем в жаропрочную миску, солим и добавляем чеснок.
- Ставим миску в кастрюлю, но она не должна касаться дна.
- Помешиваем йогурт, пока он не достигнет консистенции взбитых сливок.
- Выключаем огонь под кастрюлей. В отдельной посуде топим сливочное масло, чтобы оно стало орехово-коричневым. Выключаем огонь, добавляем масло, перец и отставляем.
- Затем готовим яйца-пашот. Белки должны застыть, а желтки остаться редкими.
- В тарелке подаем яйцо-пашот, часть йогурта, поливаем сливочным маслом, посыпаем укропом и кладем свежие тосты.
Приятного аппетита!