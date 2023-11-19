Этот рецепт яичницы станет для вас настоящим открытием. Ее часто готовят в известных ресторанах, поэтому поверьте – эту вариацию нужно попробовать подать к своему столу.

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Рецепт яичные по-турецки

Время : 10 – 15 минут

Порций : 2

Ингредиенты : – 200 грамм греческого йогурта;

– 1 измельченный зубчик чеснока;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 чайная ложка перца алеппо;

– 2 больших яйца;

– 2 чайные ложки лимонного сока;

– немного свежего измельченного укропа для украшения.

Приготовление:

Наливаем в кастрюлю воды на 4 сантиметра и доводим до кипения.

Йогурт кладем в жаропрочную миску, солим и добавляем чеснок.

Ставим миску в кастрюлю, но она не должна касаться дна.

Помешиваем йогурт, пока он не достигнет консистенции взбитых сливок.

Выключаем огонь под кастрюлей. В отдельной посуде топим сливочное масло, чтобы оно стало орехово-коричневым. Выключаем огонь, добавляем масло, перец и отставляем.

Затем готовим яйца-пашот. Белки должны застыть, а желтки остаться редкими.

В тарелке подаем яйцо-пашот, часть йогурта, поливаем сливочным маслом, посыпаем укропом и кладем свежие тосты.

Приятного аппетита!