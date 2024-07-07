Если завтрак – то такой: легкий рецепт яиц пашот, которые дадут заряд на неделю

7 июля 2024, 22:40
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Источник:

ВВС Food

Яйцо пашот – замечательная опция для завтрака. Легко, быстро и вкусно – это же именно то, что нужно для удачного начала дня.

Это яйцо можно подавать с абсолютно любыми любимыми дополнениями. Авокадо, мясо, сыр – эта яичница подойдет со всем.

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Рецепт яиц пашот на завтрак

Время: 10 минут

Порций: 3

Ингредиенты:

– 1 столовая ложка белого винного уксуса;
– 2 яйца свободного выгула;
– соль и черный перец.

Приготовление:

  1. Небольшую кастрюлю наполняем водой чуть больше чем на треть и доводим до кипения.
  2. Добавляем уксус и варим на медленном огне.
  3. Разбиваем яйца по одному в небольшую миску и осторожно опускаем в воду.
  4. Варим 2 – 3 минуты.
  5. Вынимаем яйца шумовкой и обсушиваем.
  6. Солим, перчим и сразу подаем.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська