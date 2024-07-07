Если завтрак – то такой: легкий рецепт яиц пашот, которые дадут заряд на неделю
7 июля 2024, 22:40Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Яйцо пашот – замечательная опция для завтрака. Легко, быстро и вкусно – это же именно то, что нужно для удачного начала дня.
Это яйцо можно подавать с абсолютно любыми любимыми дополнениями. Авокадо, мясо, сыр – эта яичница подойдет со всем.
Читайте также На солнце, в духовке и электросушилке: как сушить абрикосы дома
Рецепт яиц пашот на завтрак
Время: 10 минут
Порций: 3
Ингредиенты:
– 1 столовая ложка белого винного уксуса;
– 2 яйца свободного выгула;
– соль и черный перец.
Приготовление:
- Небольшую кастрюлю наполняем водой чуть больше чем на треть и доводим до кипения.
- Добавляем уксус и варим на медленном огне.
- Разбиваем яйца по одному в небольшую миску и осторожно опускаем в воду.
- Варим 2 – 3 минуты.
- Вынимаем яйца шумовкой и обсушиваем.
- Солим, перчим и сразу подаем.
Приятного аппетита!Это пригодится: как замариновать огурцы – беспроигрышный рецепт.