Це яйце можна подавати з абсолютно будь-якими улюбленими додатками. Авокадо, м'ясо, сир – ця яєчня смакуватиме зі всім.

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Рецепт яєць пашот на сніданок

Час: 10 хвилин

Порцій: 3

Приготування:

  1. Невелику каструлю наповнюємо водою трішки більше ніж на третину та доводимо до кипіння.
  2. Додаємо оцет і варимо на повільному вогні.
  3. Розбиваємо яйця по одному в невелику миску та обережно опускаємо у воду.
  4. Варимо 2 – 3 хвилини.
  5. Виймаємо яйця шумівкою та обсушуємо.
  6. Солимо, перчимо та одразу подаємо.

Смачного!