Це яйце можна подавати з абсолютно будь-якими улюбленими додатками. Авокадо, м'ясо, сир – ця яєчня смакуватиме зі всім.
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Рецепт яєць пашот на сніданок
Час: 10 хвилин
Порцій: 3
Приготування:
- Невелику каструлю наповнюємо водою трішки більше ніж на третину та доводимо до кипіння.
- Додаємо оцет і варимо на повільному вогні.
- Розбиваємо яйця по одному в невелику миску та обережно опускаємо у воду.
- Варимо 2 – 3 хвилини.
- Виймаємо яйця шумівкою та обсушуємо.
- Солимо, перчимо та одразу подаємо.
Смачного!