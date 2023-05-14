Яичница в испанском стиле всегда может претендовать на звание одного из вкуснейших завтраков. Чоризо, ветчина и помидоры – это настоящий вкусовой оркестр, который обязательно стоит попробовать.
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Рецепт яичные фламенко
Время: 30 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Духовку разогреваем до 180 градусов.
- На сковороде, которую можно поставить в духовку, разогреваем растительное масло. Готовим лук и чеснок к мягкости.
- Добавляем ветчину и паприку, жарим 3 минуты.
- Добавляем помидоры и томатное пюре, готовим еще 10 минут.
- Разбиваем яйца в соус, раскладываем вокруг них перец и чоризо. Солим и перчим.
- Ставим в духовку на 10 минут.
- Подаем к столу с жареным хлебом.