Легкое блюдо, насыщенное овощами и свежей зеленью, сэкономит ваше время и деньги. Попробуйте кабачки в сочетании с колбасой и перцем – и вы точно захотите повторить это снова.

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Рецепт тушеных кабачков с перцем и колбасой

Время: 40 минут
Порций: 4

Просто и аппетитно / Фото strona kuchni

Ингредиенты:

  • 4 кабачка;
  • 500 грамм колбасы;
  • 3 болгарских перца (лучше красный, зеленый и желтый);
  • 8 помидоров или 500 грамм томатной пасты;
  • лук;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 чайная ложка базилика;
  • 1 чайная ложка орегано;
  • 0,5 чайной ложки перца;
  • соль по вкусу;
  • примерно 3 столовых ложки масла;
  • примерно 100 миллилитров воды;
  • свежая петрушка для посыпки.

Приготовление:

  1. Вымойте кабачки и очистите от кожуры и нарежьте средними кусочками.
  2. Перец помойте, извлеките серединку и порежьте большими кубиками, равно как и колбасу.
  3. Лук нарежьте мелкими кубиками. Чеснок натрите на мелкой терке или пропустите через чеснокодавку.
  4. В большой кастрюле разогрейте растительное масло и обжарьте лук с колбасой.
  5. Добавьте чеснок и пассируйте еще примерно 1 минуту.
  6. Затем добавьте кабачки и перцы, налейте немного воды (около 100 миллилитров), накройте кастрюлю крышкой и тушите на медленном огне примерно 15 минут.
  7. За это время очистите помидоры (можно обжарить крутым кипятком и снять кожицу или воспользоваться специальной овощечисткой).
  8. Помидоры нарежьте кусочками и добавьте к овощам.
  9. Тушите около 10 минут, пока овощи не станут мягкими.
  10. В конце приправьте блюдо специями.
  11. Подавайте горячими, посыпав петрушкой.