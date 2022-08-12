Легкое блюдо, насыщенное овощами и свежей зеленью, сэкономит ваше время и деньги. Попробуйте кабачки в сочетании с колбасой и перцем – и вы точно захотите повторить это снова.
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Рецепт тушеных кабачков с перцем и колбасой
Время: 40 минут
Порций: 4
Просто и аппетитно / Фото strona kuchni
Ингредиенты:
- 4 кабачка;
- 500 грамм колбасы;
- 3 болгарских перца (лучше красный, зеленый и желтый);
- 8 помидоров или 500 грамм томатной пасты;
- лук;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 чайная ложка базилика;
- 1 чайная ложка орегано;
- 0,5 чайной ложки перца;
- соль по вкусу;
- примерно 3 столовых ложки масла;
- примерно 100 миллилитров воды;
- свежая петрушка для посыпки.
Приготовление:
- Вымойте кабачки и очистите от кожуры и нарежьте средними кусочками.
- Перец помойте, извлеките серединку и порежьте большими кубиками, равно как и колбасу.
- Лук нарежьте мелкими кубиками. Чеснок натрите на мелкой терке или пропустите через чеснокодавку.
- В большой кастрюле разогрейте растительное масло и обжарьте лук с колбасой.
- Добавьте чеснок и пассируйте еще примерно 1 минуту.
- Затем добавьте кабачки и перцы, налейте немного воды (около 100 миллилитров), накройте кастрюлю крышкой и тушите на медленном огне примерно 15 минут.
- За это время очистите помидоры (можно обжарить крутым кипятком и снять кожицу или воспользоваться специальной овощечисткой).
- Помидоры нарежьте кусочками и добавьте к овощам.
- Тушите около 10 минут, пока овощи не станут мягкими.
- В конце приправьте блюдо специями.
- Подавайте горячими, посыпав петрушкой.