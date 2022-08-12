Легка страва, насичена овочами та свіжою зеленню, неабияк зекономить ваш час та гроші. Спробуйте кабачки у поєднанні з ковбасою та перцем – і ви точно захочете повторити це знову.

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Рецепт кабачків тушкованих з перцем та ковбасою

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Просто та апетитно / Фото strona kuchni

Інгредієнти:

4 кабачки;

500 грамів ковбаси;

3 болгарських перці (краще червоний, зелений і жовтий);

8 помідорів або 500 грамів томатної пасти;

цибуля;

3 зубчики часнику;

1 чайна ложка базиліка;

1 чайна ложка орегано;

0,5 чайної ложки перцю;

сіль до смаку;

приблизно 3 столові ложки олії;

приблизно 100 мілілітрів води;

свіжа петрушка для посипання.

Приготування: