Как приготовить кимчи: рецепт острой корейской закуски из пекинской капусты
15 сентября 2021 , 21:15Читати новину українською
Источник:Еда
Если вы еще не пробовали кимчи – скорее готовить с нами! На самом деле рецепт этой острой корейской капусты не такой сложный, как кажется на первый взгляд.
Кимчи – традиционная овощная закуска корейской кухни, где главным ингредиентом является пекинская капуста. Обычно кимчи подают к отваренному рису, яичнице или блюдам из рыбы или мяса.
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Рецепт кимчи
- Время: 3 дня
- Порции: 6
Кимчи / Фото стол для двух блоггеров
– 1 головка пекинской капусты;
– 40 г соли;
– 125 мл воды;
– ½ ст. л. рисовой муки;
– ½ ст. л. сахара;
– 100 г дайкона;
– 50 г моркови;
– 10 г зеленого лука;
– 6 зубчиков чеснока;
– 5 г имбиря;
– 50 г репчатого лука;
– 2 ст. л. рыбного соуса;
– 1 ст. л. соленых креветок;
– 50 г молотого красного корейского перца.
Приготовление:
- Разрежьте пекинскую капусту у основания пополам, далее разорвите ее на две половины руками. Каждую из половинок капусты надрежьте у основания на несколько сантиметров. Нужно, чтобы листья капусты остались у основания.
Приготовление кимчи / Фото Еда
- Обильно посолите капусту между листочков и отправьте в миску с водой. Важно, чтобы она покрывала капусту. Оставьте капусту в воде на 2 часа, не забывайте переворачивать ее каждые 30 минут.
Приготовление кимчи / Фото Еда
- Смешайте воду с рисовой мукой в кастрюле и варите на маленьком огне 10 минут. Добавьте сахар, перемешайте и снимите с плиты.
Приготовление кимчи / Фото Еда
- Смешайте охлажденную рисовую кашу с рыбным соусом и измельченным чесноком, луком и имбирем. Добавьте креветки и красный перец. Перемешайте все ингредиенты ложкой до однородной консистенции.
Приготовление кимчи / Фото Еда
- Нарежьте соломкой морковь и дайкон, нарезанный зеленый лук кольцами и отправьте к соусу. Перемешайте.
- Промойте капусту в воде и разделите половинки на четвертинки. Срежьте у основания.
Приготовление кимчи / Фото Еда
- Смажьте каждый листок капусты соусом и сложите вдвое. Выложите их плотно друг к другу в посуде с крышкой.
- Оставьте кимчи ферментироваться при комнатной температуре на 2 дня.
- Готовый кимчи храните в холодильнике. Приятного аппетита!