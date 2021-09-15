Как приготовить кимчи: рецепт острой корейской закуски из пекинской капусты

15 сентября 2021 , 21:15
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Источник:

Еда

Если вы еще не пробовали кимчи – скорее готовить с нами! На самом деле рецепт этой острой корейской капусты не такой сложный, как кажется на первый взгляд.

Кимчи – традиционная овощная закуска корейской кухни, где главным ингредиентом является пекинская капуста. Обычно кимчи подают к отваренному рису, яичнице или блюдам из рыбы или мяса.

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Рецепт кимчи

  • Время: 3 дня
  • Порции: 6


Кимчи / Фото стол для двух блоггеров

Ингредиенты:
 – 1 головка пекинской капусты;
 – 40 г соли;
 – 125 мл воды;
 – ½ ст. л. рисовой муки;
 – ½ ст. л. сахара;
 – 100 г дайкона;
 – 50 г моркови;
 – 10 г зеленого лука;
 – 6 зубчиков чеснока;
 – 5 г имбиря;
 – 50 г репчатого лука;
 – 2 ст. л. рыбного соуса;
 – 1 ст. л. соленых креветок;
 – 50 г молотого красного корейского перца.

Приготовление:

  1. Разрежьте пекинскую капусту у основания пополам, далее разорвите ее на две половины руками. Каждую из половинок капусты надрежьте у основания на несколько сантиметров. Нужно, чтобы листья капусты остались у основания.


Приготовление кимчи / Фото Еда

  1. Обильно посолите капусту между листочков и отправьте в миску с водой. Важно, чтобы она покрывала капусту. Оставьте капусту в воде на 2 часа, не забывайте переворачивать ее каждые 30 минут.


Приготовление кимчи / Фото Еда

  1. Смешайте воду с рисовой мукой в кастрюле и варите на маленьком огне 10 минут. Добавьте сахар, перемешайте и снимите с плиты.


Приготовление кимчи / Фото Еда

  1. Смешайте охлажденную рисовую кашу с рыбным соусом и измельченным чесноком, луком и имбирем. Добавьте креветки и красный перец. Перемешайте все ингредиенты ложкой до однородной консистенции.


Приготовление кимчи / Фото Еда

  1. Нарежьте соломкой морковь и дайкон, нарезанный зеленый лук кольцами и отправьте к соусу. Перемешайте.
     
  2. Промойте капусту в воде и разделите половинки на четвертинки. Срежьте у основания.


Приготовление кимчи / Фото Еда

  1. Смажьте каждый листок капусты соусом и сложите вдвое. Выложите их плотно друг к другу в посуде с крышкой.
     
  2. Оставьте кимчи ферментироваться при комнатной температуре на 2 дня.
     
  3. Готовый кимчи храните в холодильнике. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак