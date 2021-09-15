Як приготувати кімчі: рецепт гострої корейської закуски з пекінської капусти

Якщо ви ще не куштували кімчі – мерщій готувати з нами! Насправді рецепт цієї гострої корейської капусти не такий складний, як здається на перший погляд.

Кімчі – традиційна овочева закуска корейської кухні, де головним інгредієнтом є пекінська капуста. Зазвичай кімчі подають до відвареного рису, яєчні або страв з риби чи м'яса.

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Рецепт кімчі

Час: 3 дні

3 дні Порції: 6



Кімчі / Фото Стіл для двох блогерів

– 1 головка пекінської капусти;– 40 г солі;– 125 мл води;– ½ ст. л. рисового борошна;– ½ ст. л. цукру;– 100 г дайкону;– 50 г моркви;– 10 г зеленої цибулі;– 6 зубчиків часнику;– 5 г імбиру;– 50 г ріпчастої цибулі;– 2 ст. л. рибного соусу;– 1 ст. л. солених креветок;– 50 г меленого червоного корейського перцю.

Приготування:

Розріжте пекінську капусту біля основи навпіл, далі розірвіть її на дві половини руками. Кожну з половинок капусти надріжте біля основи на кілька сантиметрів. Потрібно, щоб листя капусти залишилися біля основи.



Приготування кімчі / Фото Їжа

Рясно посоліть капусту між листочків та відправте в миску з водою. Важливо, щоб вона покривала капусту. Залишіть капусту в воді на 2 години, не забувайте перевертати її кожні 30 хвилин.



Приготування кімчі / Фото Їжа

Змішайте воду з рисовим борошном в каструлі та варіть на маленькому вогні 10 хвилин. Додайте цукор, перемішайте та зніміть з плити.



Приготування кімчі / Фото Їжа

Змішайте охолоджену рисову кашу з рибним соусом та подрібненим часником, цибулею та імбирем. Додайте креветки та червоний перець. Перемішайте всі інгредієнти ложкою до однорідної консистенції.



Приготування кімчі / Фото Їжа

Наріжте соломкою моркву та дайкон, нарізану зелену цибулю кільцями і відправте до соусу. Перемішайте.

Промийте капусту у воді та розділіть половинки на четвертинки. Зріжте біля основи.



Приготування кімчі / Фото Їжа

Змажте кожен листок капусти соусом та складіть вдвічі. Викладіть їх щільно один до одного в посуді з кришкою.

Залишіть кімчі ферментуватися при кімнатній температурі на 2 дні.