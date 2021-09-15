Як приготувати кімчі: рецепт гострої корейської закуски з пекінської капусти
15 вересня 2021 , 21:03Читать новость на русском
Джерело:Їжа
Якщо ви ще не куштували кімчі – мерщій готувати з нами! Насправді рецепт цієї гострої корейської капусти не такий складний, як здається на перший погляд.
Кімчі – традиційна овочева закуска корейської кухні, де головним інгредієнтом є пекінська капуста. Зазвичай кімчі подають до відвареного рису, яєчні або страв з риби чи м'яса.
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Рецепт кімчі
- Час: 3 дні
- Порції: 6
Кімчі / Фото Стіл для двох блогерів
– 1 головка пекінської капусти;
– 40 г солі;
– 125 мл води;
– ½ ст. л. рисового борошна;
– ½ ст. л. цукру;
– 100 г дайкону;
– 50 г моркви;
– 10 г зеленої цибулі;
– 6 зубчиків часнику;
– 5 г імбиру;
– 50 г ріпчастої цибулі;
– 2 ст. л. рибного соусу;
– 1 ст. л. солених креветок;
– 50 г меленого червоного корейського перцю.
Приготування:
- Розріжте пекінську капусту біля основи навпіл, далі розірвіть її на дві половини руками. Кожну з половинок капусти надріжте біля основи на кілька сантиметрів. Потрібно, щоб листя капусти залишилися біля основи.
Приготування кімчі / Фото Їжа
- Рясно посоліть капусту між листочків та відправте в миску з водою. Важливо, щоб вона покривала капусту. Залишіть капусту в воді на 2 години, не забувайте перевертати її кожні 30 хвилин.
Приготування кімчі / Фото Їжа
- Змішайте воду з рисовим борошном в каструлі та варіть на маленькому вогні 10 хвилин. Додайте цукор, перемішайте та зніміть з плити.
Приготування кімчі / Фото Їжа
- Змішайте охолоджену рисову кашу з рибним соусом та подрібненим часником, цибулею та імбирем. Додайте креветки та червоний перець. Перемішайте всі інгредієнти ложкою до однорідної консистенції.
Приготування кімчі / Фото Їжа
- Наріжте соломкою моркву та дайкон, нарізану зелену цибулю кільцями і відправте до соусу. Перемішайте.
- Промийте капусту у воді та розділіть половинки на четвертинки. Зріжте біля основи.
Приготування кімчі / Фото Їжа
- Змажте кожен листок капусти соусом та складіть вдвічі. Викладіть їх щільно один до одного в посуді з кришкою.
- Залишіть кімчі ферментуватися при кімнатній температурі на 2 дні.
- Готовий кімчі зберігайте в холодильнику. Смачного!