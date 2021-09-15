Кимчи – традиционная овощная закуска корейской кухни, где главным ингредиентом является пекинская капуста. Обычно кимчи подают к отваренному рису, яичнице или блюдам из рыбы или мяса.

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Рецепт кимчи

Время : 3 дня

: 3 дня Порции: 6



Кимчи / Фото стол для двух блоггеров

Ингредиенты:

– 1 головка пекинской капусты;

– 40 г соли;

– 125 мл воды;

– ½ ст. л. рисовой муки;

– ½ ст. л. сахара;

– 100 г дайкона;

– 50 г моркови;

– 10 г зеленого лука;

– 6 зубчиков чеснока;

– 5 г имбиря;

– 50 г репчатого лука;

– 2 ст. л. рыбного соуса;

– 1 ст. л. соленых креветок;

– 50 г молотого красного корейского перца.

Приготовление:

Разрежьте пекинскую капусту у основания пополам, далее разорвите ее на две половины руками. Каждую из половинок капусты надрежьте у основания на несколько сантиметров. Нужно, чтобы листья капусты остались у основания.



Приготовление кимчи / Фото Еда

Обильно посолите капусту между листочков и отправьте в миску с водой. Важно, чтобы она покрывала капусту. Оставьте капусту в воде на 2 часа, не забывайте переворачивать ее каждые 30 минут.



Приготовление кимчи / Фото Еда

Смешайте воду с рисовой мукой в кастрюле и варите на маленьком огне 10 минут. Добавьте сахар, перемешайте и снимите с плиты.



Приготовление кимчи / Фото Еда

Смешайте охлажденную рисовую кашу с рыбным соусом и измельченным чесноком, луком и имбирем. Добавьте креветки и красный перец. Перемешайте все ингредиенты ложкой до однородной консистенции.



Приготовление кимчи / Фото Еда

Нарежьте соломкой морковь и дайкон, нарезанный зеленый лук кольцами и отправьте к соусу. Перемешайте.

Промойте капусту в воде и разделите половинки на четвертинки. Срежьте у основания.



Приготовление кимчи / Фото Еда