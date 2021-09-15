Кимчи – традиционная овощная закуска корейской кухни, где главным ингредиентом является пекинская капуста. Обычно кимчи подают к отваренному рису, яичнице или блюдам из рыбы или мяса.
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Рецепт кимчи
- Время: 3 дня
- Порции: 6
Кимчи / Фото стол для двух блоггеров
Приготовление:
- Разрежьте пекинскую капусту у основания пополам, далее разорвите ее на две половины руками. Каждую из половинок капусты надрежьте у основания на несколько сантиметров. Нужно, чтобы листья капусты остались у основания.
Приготовление кимчи / Фото Еда
- Обильно посолите капусту между листочков и отправьте в миску с водой. Важно, чтобы она покрывала капусту. Оставьте капусту в воде на 2 часа, не забывайте переворачивать ее каждые 30 минут.
Приготовление кимчи / Фото Еда
- Смешайте воду с рисовой мукой в кастрюле и варите на маленьком огне 10 минут. Добавьте сахар, перемешайте и снимите с плиты.
Приготовление кимчи / Фото Еда
- Смешайте охлажденную рисовую кашу с рыбным соусом и измельченным чесноком, луком и имбирем. Добавьте креветки и красный перец. Перемешайте все ингредиенты ложкой до однородной консистенции.
Приготовление кимчи / Фото Еда
- Нарежьте соломкой морковь и дайкон, нарезанный зеленый лук кольцами и отправьте к соусу. Перемешайте.
- Промойте капусту в воде и разделите половинки на четвертинки. Срежьте у основания.
Приготовление кимчи / Фото Еда
- Смажьте каждый листок капусты соусом и сложите вдвое. Выложите их плотно друг к другу в посуде с крышкой.
- Оставьте кимчи ферментироваться при комнатной температуре на 2 дня.
- Готовый кимчи храните в холодильнике. Приятного аппетита!