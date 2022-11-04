Выходные начнем по-особенному: как приготовить ирландский кофе

4 ноября 2022 , 20:35
Читати новину українською

Источник:

Papilot

Выходные – это дни, когда хочется устроить себе праздник и попробовать что-нибудь новое. Даже начало дня может подарить такую возможность, так что стоит ею воспользоваться.

Кофе по-ирландски вполне заслуженно считается особенным напитком с удивительным вкусом, покорившим кофеманов по всему миру. Его рецепт был создан на пересечении 19 и 20 веков в Шенноне на западе Ирландии. Сочетание вкуса кофе, виски и сливок создало настоящий шедевр, восхищаться которым продолжают до сих пор.

Читайте Самые нежные голени без кожи в сливочном соусе: диетический рецепт

Рецепт кофе по-ирландски

Время: 10 минут

Порций: 1

Вкус, покоривший целый мир / Фото Unsplash

Ингредиенты:

  • чашка черного кофе;
  • 30 миллилитров виски;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • взбитые сливки.

Приготовление:

  1. Стакан, в котором будем подавать напиток, нагреваем крутым кипятком.
  2. Наливаем в него кофе, добавляем сахар (по желанию можно добавить корицу) и хорошо перемешиваем.
  3. Украшаем напиток взбитыми сливками.
  4. Подавать напиток следует сразу после приготовления.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська