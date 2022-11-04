Выходные начнем по-особенному: как приготовить ирландский кофе
4 ноября 2022 , 20:35Читати новину українською
Источник:Papilot
Выходные – это дни, когда хочется устроить себе праздник и попробовать что-нибудь новое. Даже начало дня может подарить такую возможность, так что стоит ею воспользоваться.
Кофе по-ирландски вполне заслуженно считается особенным напитком с удивительным вкусом, покорившим кофеманов по всему миру. Его рецепт был создан на пересечении 19 и 20 веков в Шенноне на западе Ирландии. Сочетание вкуса кофе, виски и сливок создало настоящий шедевр, восхищаться которым продолжают до сих пор.
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Рецепт кофе по-ирландски
Время: 10 минут
Порций: 1
Вкус, покоривший целый мир / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- чашка черного кофе;
- 30 миллилитров виски;
- 2 столовые ложки сахара;
- взбитые сливки.
Приготовление:
- Стакан, в котором будем подавать напиток, нагреваем крутым кипятком.
- Наливаем в него кофе, добавляем сахар (по желанию можно добавить корицу) и хорошо перемешиваем.
- Украшаем напиток взбитыми сливками.
- Подавать напиток следует сразу после приготовления.
Приятного аппетита!