Кава по-ірландськи цілком заслужено вважається особливим напоєм із дивовижним смаком, який підкорив кавоманів по всьому світу. Її рецепт був створений на перетині 19 та 20 століття у Шенноні, що на заході Ірландії. Поєднання смаку кави, віскі та вершків створило справжній шедевр, захоплюватися яким продовжують і досі.

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Рецепт кави по-ірландськи

Час: 10 хвилин

Порцій: 1

Смак, який підкорив цілий світ / Фото Unsplash

Інгредієнти:

горнятко чорної кави;

30 мілілітрів віскі;

2 столові ложки цукру;

збиті вершки.

Приготування:

Стакан, в якому будемо подавати напій, нагріваємо окропом. Наливаємо у нього каву, додаємо цукор (за бажанням також можна додати корицю) та добре перемішуємо. Прикрашаємо напій збитими вершками. Подавати напій потрібно одразу після приготування.

Смачного!