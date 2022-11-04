Кава по-ірландськи цілком заслужено вважається особливим напоєм із дивовижним смаком, який підкорив кавоманів по всьому світу. Її рецепт був створений на перетині 19 та 20 століття у Шенноні, що на заході Ірландії. Поєднання смаку кави, віскі та вершків створило справжній шедевр, захоплюватися яким продовжують і досі.
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Рецепт кави по-ірландськи
Час: 10 хвилин
Порцій: 1
Смак, який підкорив цілий світ / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- горнятко чорної кави;
- 30 мілілітрів віскі;
- 2 столові ложки цукру;
- збиті вершки.
Приготування:
- Стакан, в якому будемо подавати напій, нагріваємо окропом.
- Наливаємо у нього каву, додаємо цукор (за бажанням також можна додати корицю) та добре перемішуємо.
- Прикрашаємо напій збитими вершками.
- Подавати напій потрібно одразу після приготування.
Смачного!