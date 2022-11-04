Кофе по-ирландски вполне заслуженно считается особенным напитком с удивительным вкусом, покорившим кофеманов по всему миру. Его рецепт был создан на пересечении 19 и 20 веков в Шенноне на западе Ирландии. Сочетание вкуса кофе, виски и сливок создало настоящий шедевр, восхищаться которым продолжают до сих пор.

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Рецепт кофе по-ирландски

Время: 10 минут

Порций: 1

Вкус, покоривший целый мир / Фото Unsplash

Ингредиенты:

чашка черного кофе;

30 миллилитров виски;

2 столовые ложки сахара;

взбитые сливки.

Приготовление:

Стакан, в котором будем подавать напиток, нагреваем крутым кипятком. Наливаем в него кофе, добавляем сахар (по желанию можно добавить корицу) и хорошо перемешиваем. Украшаем напиток взбитыми сливками. Подавать напиток следует сразу после приготовления.

Приятного аппетита!