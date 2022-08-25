Щоб урізноманітнювати приготування улюбленої курки радимо трішки поекспериментувати з соусами до неї. До прикладу, приготувати курячі гомілки барбекю, які ідеально поєднаються з будь-яким гарніром.

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Рецепт курячих гомілок барбекю

  • Час: 1 годину 45 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  • Для приготування соусу просто змішайте всі інгредієнти.
  • Курячі гомілки добре посоліть, приправте перцем та додайте часник. Перемішайте їх з соусом та залишіть на 1 годину маринуватися.
  • Перекладіть все у жаротривку форму та полийте залишками маринаду. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте курятину в режимі конвекція протягом 30 – 35 хвилин до золотистої і хрумкої скоринки.
  • Радимо час від часу перемішувати гомілки, щоб вони пропеклися зі скоринкою з кожного боку.
  • ️Якщо готуватимете в рукаві - може знадобитися більше часу, але буде ще смачніше.

Смачного!