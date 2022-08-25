Щоб урізноманітнювати приготування улюбленої курки радимо трішки поекспериментувати з соусами до неї. До прикладу, приготувати курячі гомілки барбекю, які ідеально поєднаються з будь-яким гарніром.

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Рецепт курячих гомілок барбекю

Час: 1 годину 45 хвилин

1 годину 45 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 12 невеличких гомілок

– сіль

– чорний мелений перець

– 4 – 5 скибок часнику.

Для соусу:

– 3 столові ложки кетчупу

– 1,5 столової ложки соєвого соусу

– 1 столова ложка французької гірчиці

– 1 столова ложка меду

– 1 чайна ложка копченої меленої паприки

– 1 чайна ложка карі.

Приготування:

Для приготування соусу просто змішайте всі інгредієнти.

Курячі гомілки добре посоліть, приправте перцем та додайте часник. Перемішайте їх з соусом та залишіть на 1 годину маринуватися.

Перекладіть все у жаротривку форму та полийте залишками маринаду. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте курятину в режимі конвекція протягом 30 – 35 хвилин до золотистої і хрумкої скоринки.

Радимо час від часу перемішувати гомілки, щоб вони пропеклися зі скоринкою з кожного боку.

️Якщо готуватимете в рукаві - може знадобитися більше часу, але буде ще смачніше.

Смачного!