Голени барбекю к праздничному столу: такими вы их еще не пробовали
25 августа 2022 , 16:35Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Если в вашем рационе преобладают блюда из курятины, важно каждый раз разнообразить их приготовление. Мы выбрали для вас вкусный рецепт голеней в аппетитном соусе барбекю.
Чтобы разнообразить приготовление любимой курицы, советуем немного поэкспериментировать с соусами к ней. К примеру, приготовить куриные голени барбекю, идеально сочетающиеся с любым гарниром.
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Рецепт куриных голеней барбекю
- Время: 1 час 45 минут
- Порции: 6
– 12 небольших голеней
– соль
– черный молотый перец
– 4 – 5 ломтиков чеснока.
Для соуса:
– 3 столовые ложки кетчупа
– 1,5 столовой ложки соевого соуса
– 1 столовая ложка французской горчицы
– 1 столовая ложка меда
– 1 чайная ложка копченой молотой паприки
– 1 чайная кровать кари.
Приготовление:
- Для приготовления соуса просто смешайте все ингредиенты.
- Куриные голени хорошо посолите, приправьте перцем и добавьте чеснок. Перемешайте их с соусом и оставьте на 1 час мариноваться.
- Переложите все в жаропрочную форму и полейте остатками маринада. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте курятину в режиме конвекция в течение 30 – 35 минут до золотистой и хрустящей корочки.
- Советуем время от времени перемешивать голени, чтобы они пропеклись с корочкой с каждой стороны.
- ️Если будете готовить в рукаве – может понадобиться больше времени, но будет еще вкуснее.
Приятного тебе аппетита!