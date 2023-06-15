Ароматный суп способен сделать ярким в любой день. Овощи в сочетании с нежным мясом – именно то, за что мы так любим это блюдо.
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Рецепт супа с курицей
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Разогреваем масло в большой кастрюле на среднем огне.
- Добавляем лук и готовим к полупрозрачности.
- Кладем в кастрюлю капусту и чеснок и готовим 5 – 6 минут.
- Добавляем картофель, бульон, солим и перчим. Доводим до кипения.
- Убавляем огонь и варим 15 минут.
- Добавляем курицу, перемешиваем и готовим еще несколько минут, пока картофель не будет готов.
- Снимаем с плиты, посыпаем сыром и подаем на стол.
Также обязательно попытайтесь приготовить чесночные стрелки.