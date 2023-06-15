Ароматний суп здатен зробити яскравим будь-який день. Овочі у поєднанні з ніжним м'ясом – саме те, за що ми так любимо цю страву.
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Рецепт супу з куркою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Розігріваємо олію у великій каструлі на середньому вогні.
- Додаємо цибулю і готуємо до напівпрозорості.
- Кладемо у каструлю капусту та часник та готуємо 5 – 6 хвилин.
- Додаємо картоплю, бульйон, солимо та перчимо. Доводимо до кипіння.
- Зменшуємо вогонь та варимо 15 хвилин.
- Додаємо курку, перемішуємо та готуємо ще кілька хвилин, поки картопля не буде готова.
- Знімаємо з плити, посипаємо сиром та подаємо до столу.
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