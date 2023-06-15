Летом лучше не найдешь: рецепт легкого супа с курицей и капустой

Даже летом на обед хочется полакомиться горячим супом. Легкое горячее блюдо – отличная опция для семейной трапезы.

Ароматный суп способен сделать ярким в любой день. Овощи в сочетании с нежным мясом – именно то, за что мы так любим это блюдо.

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Рецепт супа с курицей

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 столовых ложки оливкового масла;

– стакан нарезанного лука;

– 4 стакана нашинкованной капусты;

– 2 зубчика чеснока;

– 4 стакана куриного бульона;

– 2 средних картофелины;

– 2 стакана измельченной вареной курицы;

– 4 столовые ложки тертого пармезана;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Разогреваем масло в большой кастрюле на среднем огне.

Добавляем лук и готовим к полупрозрачности.

Кладем в кастрюлю капусту и чеснок и готовим 5 – 6 минут.

Добавляем картофель, бульон, солим и перчим. Д оводим до кипения.

Убавляем огонь и варим 15 минут.

Добавляем курицу, перемешиваем и готовим еще несколько минут, пока картофель не будет готов.

Снимаем с плиты, посыпаем сыром и подаем на стол.

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