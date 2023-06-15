Летом лучше не найдешь: рецепт легкого супа с курицей и капустой
15 июня 2023, 19:45Читати новину українською
Источник:eatingwell
Даже летом на обед хочется полакомиться горячим супом. Легкое горячее блюдо – отличная опция для семейной трапезы.
Ароматный суп способен сделать ярким в любой день. Овощи в сочетании с нежным мясом – именно то, за что мы так любим это блюдо.
Читайте также Как приготовить куриные голени с молодым картофелем в топленом масле: особый рецепт
Рецепт супа с курицей
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 столовых ложки оливкового масла;
– стакан нарезанного лука;
– 4 стакана нашинкованной капусты;
– 2 зубчика чеснока;
– 4 стакана куриного бульона;
– 2 средних картофелины;
– 2 стакана измельченной вареной курицы;
– 4 столовые ложки тертого пармезана;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Разогреваем масло в большой кастрюле на среднем огне.
- Добавляем лук и готовим к полупрозрачности.
- Кладем в кастрюлю капусту и чеснок и готовим 5 – 6 минут.
- Добавляем картофель, бульон, солим и перчим. Доводим до кипения.
- Убавляем огонь и варим 15 минут.
- Добавляем курицу, перемешиваем и готовим еще несколько минут, пока картофель не будет готов.
- Снимаем с плиты, посыпаем сыром и подаем на стол.
Также обязательно попытайтесь приготовить чесночные стрелки.