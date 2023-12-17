Подойдет не вся: какую пшеницу выбрать для кутьи – советы от Евгения Клопотенко

Кутья – символ украинского Рождества, без нее невозможно представить Сочельник. Для того чтобы блюдо удалось, следует точно знать, какую пшеницу выбрать.

Это блюдо достаточно символично, в нем каждый из ингредиентов имеет значение. Обычно ее готовят из вареной пшеницы и добавляют мед с маком. Кутья – символ жертвы Богу, мед – символ чистоты и Божьего слова, а мак – плодородия. Вообще кутью во время рождественско-новогодних праздников готовили трижды, первый раз на Сочельник и Рождество, затем на Щедрый вечер и в третий раз – на Крещение.

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Как выбрать пшеницу на кутью

Для того, чтобы зерна хорошо разварились, не были такими упругими, или даже полускались, следует выбрать правильную кутью. Лучше всего выбирать шлифованную пшеницу. Она уже очищена и обработана на заводе. А главный ее плюс в том, что готовится в разы быстрее, да и воды для варки она потребует меньше.

Как приготовить идеальную кутью по советам от Евгения Клопотенко.

По мнению кулинара, зерно для кутьи не нужно замачивать на ночь. Его нужно тщательно промыть под проточной водой и поставить вариться на медленном огне.

Уже через 30 – 40 минут после закипания пшеница будет готова. Кутья прекрасно сочетается изюмом, клюквой, курагой, вялеными финиками. Также можно использовать грецкие орехи, лесные или даже кешью. В главное блюдо Рождества наши предки вливали компот – традиционный напиток из сушеных яблок и груш.

Вкусное приложение: как выбрать