На прилавках магазинов все чаще возникает искусственный мед. Это вид меда, не имеющий ничего общего с натуральным. Мед хорош, если он настоящий. Тогда его вкус потрясающий, а его свойства бесценны.

Интересно Как приготовить идеальный говяжий стейк: секреты, о которых вы не знали

Как определить качество меда

Настоящий мед – это богатство вкуса и аромата. Есть несколько способов быстро проверить настоящий ли продукт.

Дрип-тест : если мед стекает равномерно и образует характерный конус – он натуральный. Если консистенция однородна и мед растекается по тарелке – искусственный. Тест на растворение: когда мед неравномерно растворяется в холодной воде, образуя полосы – это естественно. Кристаллизация: весь настоящий и натуральный пчелиный мед должен кристаллизоваться. Этот процесс может длиться от нескольких дней до года в зависимости от сорта меда. Не кристаллизующийся мед обычно фальсифицирован и искусствен.

Так сладко и вкусно / Фото unsplash

Как выглядит искусственный мед

Поддельный мед редок и имеет соответствующую консистенцию, что отличает его от настоящего. Подделка может быть мутной, с осадком на дне или пластами (часто на дно кладут манку с патокой, а сверху мед). Пена – тоже плохой признак меда. Хороший мед всегда слегка рвет горло своей терпкостью.

Как хранить натуральный мед

Мед лучше хранить при комнатной температуре около 20°C. Избегайте высоких температур, поскольку они могут вызвать кристаллизацию меда. Мед лучше хранить в сухом месте, поскольку влага может способствовать ферментации или изменению консистенции. Чтобы избежать попадания влаги и загрязнений, держите мед в плотно закрытом контейнере.

Полезно знать: какие грибы лучше всего подойдут для ухи.