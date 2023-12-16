На прилавках магазинов все чаще возникает искусственный мед. Это вид меда, не имеющий ничего общего с натуральным. Мед хорош, если он настоящий. Тогда его вкус потрясающий, а его свойства бесценны.
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Как определить качество меда
Настоящий мед – это богатство вкуса и аромата. Есть несколько способов быстро проверить настоящий ли продукт.
Так сладко и вкусно / Фото unsplash
Как выглядит искусственный мед
Поддельный мед редок и имеет соответствующую консистенцию, что отличает его от настоящего. Подделка может быть мутной, с осадком на дне или пластами (часто на дно кладут манку с патокой, а сверху мед). Пена – тоже плохой признак меда. Хороший мед всегда слегка рвет горло своей терпкостью.
Как хранить натуральный мед
Мед лучше хранить при комнатной температуре около 20°C. Избегайте высоких температур, поскольку они могут вызвать кристаллизацию меда. Мед лучше хранить в сухом месте, поскольку влага может способствовать ферментации или изменению консистенции. Чтобы избежать попадания влаги и загрязнений, держите мед в плотно закрытом контейнере.