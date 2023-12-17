Ця страва доволі символічна, у ній кожен з інгредієнтів має значення. Зазвичай її готують з вареної пшениці та додають мед з маком. Кутя є символом жертви Богу, мед – символ чистоти та Божого слова, а мак — родючості. Загалом кутю під час різдвяно-новорічних свят готували тричі, перший раз на Святвечір та Різдво, потім на Щедрий вечір та втретє – на Водохреща.

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Як вибрати пшеницю на кутю

Для того, щоб зернята добряче розварились, не були такими пружними, або навіть полускались, слід обрати правильну кутю. Найкраще обирати шліфовану пшеницю. Вона вже очищена та оброблена на заводі. А головний її плюс у тому, що готується в рази швидше, та й води на варіння вона вимагатиме менше.

Як приготувати ідеальну кутю за порадами від Євгена Клопотенка

На думку кулінара, зерно для куті не потрібно замочувати на ніч. Його необхідно ретельно промити під проточною водою та поставити варитися на повільному вогні.

Вже через 30 – 40 хвилин після закипання пшениця буде готова. Кутя чудово поєднується родзинками, журавлиною, курагою, в'яленими фініками. Також можна використати волоські горіхи, лісові або навіть кеш’ю. У головну страву Різдва наші предки вливали узвар – традиційний напій з сушених яблук і груш.

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