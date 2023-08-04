Овощной бульон – это когда вкусно, просто, а есть сможет даже ребенок. Этот душистый бульон может стать основой для большого количества блюд.

К слову Отдых без излишней мороки: аппетитная курочка с овощами

Рецепт летнего бульона

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 6

Легкий бульон / Фото Fajne gotowanie

Приготовление:

  • Овощи помойте, очистите и нашинкуйте.
  • В кастрюлю положите овощи и специи (примерные пропорции на 2 литра воды: 3 лавровых листа, 5 зерен душистого перца, по 1 чайной ложке куркумы, имбиря, перца, сладкого и острого перца и соли).
  • Залейте в кастрюлю воду.
  • Варите на медленном огне около часа.