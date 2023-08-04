Овощной бульон – это когда вкусно, просто, а есть сможет даже ребенок. Этот душистый бульон может стать основой для большого количества блюд.
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Рецепт летнего бульона
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
Легкий бульон / Фото Fajne gotowanie
Приготовление:
- Овощи помойте, очистите и нашинкуйте.
- В кастрюлю положите овощи и специи (примерные пропорции на 2 литра воды: 3 лавровых листа, 5 зерен душистого перца, по 1 чайной ложке куркумы, имбиря, перца, сладкого и острого перца и соли).
- Залейте в кастрюлю воду.
- Варите на медленном огне около часа.