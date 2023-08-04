Овочевий бульйон – це коли смачно, просто, а їсти зможе навіть дитина. Цей запашний бульйон також може стати основою для великої кількості страв.
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Рецепт літнього бульйону
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
Легкий бульйон / Фото Fajne gotowanie
Приготування:
- Овочі помийте, очистіть і наріжте.
- У каструлю покладіть овочі та спеції (приблизні пропорції на 2 літри води: 3 лаврові листи, 5 зерен запашного перцю, по 1 чайній ложці куркуми, імбиру, перцю, солодкого і гострого перцю і солі).
- Залийте у каструлю воду.
- Варіть на повільному вогні близько години.