Овочевий бульйон – це коли смачно, просто, а їсти зможе навіть дитина. Цей запашний бульйон також може стати основою для великої кількості страв.

До слова Відпочинок без зайвої мороки: апетитна курочка з овочами

Рецепт літнього бульйону

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 6

Легкий бульйон / Фото Fajne gotowanie

Приготування:

  • Овочі помийте, очистіть і наріжте.
  • У каструлю покладіть овочі та спеції (приблизні пропорції на 2 літри води: 3 лаврові листи, 5 зерен запашного перцю, по 1 чайній ложці куркуми, імбиру, перцю, солодкого і гострого перцю і солі).
  • Залийте у каструлю воду.
  • Варіть на повільному вогні близько години.