Доступный вариант из сезонных продуктов: летний легкий бульон
4 августа 2023, 21:32Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Овощной бульон отлично подходит как суп и основа для многих блюд. Его очень просто и легко готовить, поэтому популярность не вызывает удивления.
Овощной бульон – это когда вкусно, просто, а есть сможет даже ребенок. Этот душистый бульон может стать основой для большого количества блюд.
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Рецепт летнего бульона
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
– 2 моркови;
– 160 грамм корня петрушки;
– пол пучка петрушки;
– 120 грамм корня сельдерея;
– 140 грамм лука-порея;
– 1 луковица;
– 15 миллилитров оливкового масла;
– специи по вкусу: соль, перец, паприка сладкая, куркума, перец душистый, лавровый лист, молотый имбирь.
Приготовление:
- Овощи помойте, очистите и нашинкуйте.
- В кастрюлю положите овощи и специи (примерные пропорции на 2 литра воды: 3 лавровых листа, 5 зерен душистого перца, по 1 чайной ложке куркумы, имбиря, перца, сладкого и острого перца и соли).
- Залейте в кастрюлю воду.
- Варите на медленном огне около часа.