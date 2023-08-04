Доступный вариант из сезонных продуктов: летний легкий бульон

Овощной бульон отлично подходит как суп и основа для многих блюд. Его очень просто и легко готовить, поэтому популярность не вызывает удивления.

Овощной бульон – это когда вкусно, просто, а есть сможет даже ребенок. Этот душистый бульон может стать основой для большого количества блюд.

К слову Отдых без излишней мороки: аппетитная курочка с овощами

Рецепт летнего бульона

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 6

Легкий бульон / Фото Fajne gotowanie

Ингредиенты

2 моркови;

– 160 грамм корня петрушки;

– пол пучка петрушки;

– 120 грамм корня сельдерея;

– 140 грамм лука-порея;

– 1 луковица;

– 15 миллилитров оливкового масла;

– специи по вкусу: соль, перец, паприка сладкая, куркума, перец душистый, лавровый лист, молотый имбирь.

Приготовление:

Овощи помойте, очистите и нашинкуйте.

В кастрюлю положите овощи и специи (примерные пропорции на 2 литра воды: 3 лавровых листа, 5 зерен душистого перца, по 1 чайной ложке куркумы, имбиря, перца, сладкого и острого перца и соли).

Залейте в кастрюлю воду.

Варите на медленном огне около часа.