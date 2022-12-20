Каждая хозяйка стремится к тому, чтобы ее блюда долго вызывали у гостей приятные воспоминания. Без удачной маковой массы на праздники такого эффекта не стоит ожидать, поэтому рассмотрим несколько действенных секретов, которые помогут нам достичь желаемой цели.

Не пропустите Промывание квашеной капусты: нужно ли это делать

Секреты маковой массы

Первое, о чем нужно помнить – мак варят в молоке на малейшем огне примерно 30 минут. Кто-то использует для этого обычную воду, но такое решение к идеальному результату не приведет.

"Маковые" секреты Рождества/ Фото Shutterstock

После этого его нужно очень хорошо отцедить. Если мак остается слишком влажным, его можно сгустить манной крупой или сухарями.

Что касается измельчения, то со специальной насадкой достаточно будет повторить процесс дважды, если она отсутствует – трижды. Не стоит лениться и уменьшать количество циклов этого шага, ведь грубый помол слишком испортит.

Подслащивать мак медом, орехами, сухофруктами и т.п. нужно медленно и осторожно. Вкус мака должен остаться главным акцентом в массе, приложения должны его только подчеркивать.