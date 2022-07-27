Как приготовить маскарпоне дома: простой рецепт от Ярославского

Сыр маскарпоне – нежная по структуре сливочная масса, используемая во многих десертах. В частности, популярному тирамису. Им "зашивают" торты кондитеры или просто используют в качестве базы для крема.

Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом домашнего маскарпоне, ничем не отличающегося от магазинного.

Что такое матча и почему его нужно ввести в свой рацион

Рецепт рассчитан на выход продукции в 600 г. Этого достаточно, чтобы в дальнейшем приготовить из него вкусный итальянский десерт – тирамису.

Рецепт домашнего маскарпоне

Время: 8 – 10 часов

8 – 10 часов Порции: 600 грамм

– 1 литр жирных коровьих сливок 35%;– 1 грамм лимонной кислоты, или 22 г лимонного сока (20 грамм лимонной воды).

Приготовление:

Подготовьте широкую, но низкую кастрюлю или сотейник. Вылейте в нее сливки и при постоянном помешивании силиконовой лопаткой доведите до кипения, но не кипятите.

Убавьте огонь до минимального и добавьте лимонную воду. Медленно перемешивайте массу лопаткой, пока смесь не загустеет, примерно, 1 – 2 минуты.

Отставьте смесь на 30 минут, чтобы завершился весь процесс свертывания. Далее подготовьте сито, выложите на него марлю и переведите туда полученную массу. Накройте слоем пищевой пленки и оставьте сыр в холодильнике на 8 часов.

Утром вы получите свежий готовый домашний сыр маскарпоне. Выложите его в любую удобную баночку и храните в холодильнике.

Как приготовить лимонную воду

Здесь все просто. Приготовьте смесь по пропорции 1 г лимонной кислоты на 20 г воды.

Также можно использовать сливки 30% и даже 25% жирности, но тогда будет меньший выход сыра.

Приятного тебе аппетита!