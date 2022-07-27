Как приготовить маскарпоне дома: простой рецепт от Ярославского
Источник:инстаграмм Владимира Ярославского
Сыр маскарпоне – нежная по структуре сливочная масса, используемая во многих десертах. В частности, популярному тирамису. Им "зашивают" торты кондитеры или просто используют в качестве базы для крема.
Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом домашнего маскарпоне, ничем не отличающегося от магазинного.
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Рецепт рассчитан на выход продукции в 600 г. Этого достаточно, чтобы в дальнейшем приготовить из него вкусный итальянский десерт – тирамису.
Рецепт домашнего маскарпоне
- Время: 8 – 10 часов
- Порции: 600 грамм
– 1 литр жирных коровьих сливок 35%;
– 1 грамм лимонной кислоты, или 22 г лимонного сока (20 грамм лимонной воды).
Приготовление:
- Подготовьте широкую, но низкую кастрюлю или сотейник. Вылейте в нее сливки и при постоянном помешивании силиконовой лопаткой доведите до кипения, но не кипятите.
- Убавьте огонь до минимального и добавьте лимонную воду. Медленно перемешивайте массу лопаткой, пока смесь не загустеет, примерно, 1 – 2 минуты.
- Отставьте смесь на 30 минут, чтобы завершился весь процесс свертывания. Далее подготовьте сито, выложите на него марлю и переведите туда полученную массу. Накройте слоем пищевой пленки и оставьте сыр в холодильнике на 8 часов.
- Утром вы получите свежий готовый домашний сыр маскарпоне. Выложите его в любую удобную баночку и храните в холодильнике.
Как приготовить лимонную воду
Здесь все просто. Приготовьте смесь по пропорции 1 г лимонной кислоты на 20 г воды.
Также можно использовать сливки 30% и даже 25% жирности, но тогда будет меньший выход сыра.
Приятного тебе аппетита!