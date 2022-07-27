Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом домашнього маскарпоне, яке нічим не відрізняється від магазинного.

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Рецепт розрахований на вихід продукції у 600 грамів. Цього достатньо, щоб надалі приготувати з нього смачний італійський десерт – тирамісу.

Рецепт домашнього маскарпоне

Час: 8 – 10 годин

8 – 10 годин Порції: 600 грамів

Інгредієнти:

– 1 літр жирних коров'ячих вершків 35%;

– 1 грам лимонної кислоти, або 22 грами лимонного соку (20 грамів лимонної води).

Приготування:

Підготуйте широку, але низьку каструлю, або сотейник. Вилийте в неї вершки та при постійному помішуванні силіконовою лопаткою доведіть до кипіння, але не кип'ятіть.

Зменште вогонь до мінімального та додайте лимонну воду. Повільно перемішуйте масу лопаткою поки суміш не загустіє, приблизно, 1 – 2 хвилини.

Відставте суміш на 30 хвилин, щоб завершився увесь процес згортання. Далі підготуйте сито, викладіть на нього марлю і перекладіть туди отриману масу. Накрийте шаром харчової плівки та залишіть сир у холодильнику на 8 годин.

Вранці ви отримаєте свіжий, готовий домашній сир маскарпоне. Викладіть його в будь-яку зручну баночку і зберігайте в холодильнику.

Як приготувати лимонну воду

Тут все просто. Приготуйте суміш за пропорцією 1 грам лимонної кислоти на 20 грамів води.

Також можна використовувати вершки 30 відсотків і навіть 25 відсотків жирності, але тоді буде менший вихід сиру.

Смачного!