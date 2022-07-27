Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом домашнього маскарпоне, яке нічим не відрізняється від магазинного.

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Рецепт розрахований на вихід продукції у 600 грамів. Цього достатньо, щоб надалі приготувати з нього смачний італійський десерт – тирамісу.

Рецепт домашнього маскарпоне

  • Час: 8 – 10 годин
  • Порції: 600 грамів

Приготування:

  • Підготуйте широку, але низьку каструлю, або сотейник. Вилийте в неї вершки та при постійному помішуванні силіконовою лопаткою доведіть до кипіння, але не кип'ятіть.
  • Зменште вогонь до мінімального та додайте лимонну воду. Повільно перемішуйте масу лопаткою поки суміш не загустіє, приблизно, 1 – 2 хвилини.
  • Відставте суміш на 30 хвилин, щоб завершився увесь процес згортання. Далі підготуйте сито, викладіть на нього марлю і перекладіть туди отриману масу. Накрийте шаром харчової плівки та залишіть сир у холодильнику на 8 годин.
  • Вранці ви отримаєте свіжий, готовий домашній сир маскарпоне. Викладіть його в будь-яку зручну баночку і зберігайте в холодильнику.

Як приготувати лимонну воду

Тут все просто. Приготуйте суміш за пропорцією 1 грам лимонної кислоти на 20 грамів води.

Також можна використовувати вершки 30 відсотків і навіть 25 відсотків жирності, але тоді буде менший вихід сиру.

Смачного!