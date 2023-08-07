Наконец-то сезон молодого картофеля: готовим с укропом и чесноком
7 августа 2023, 23:13Читати новину українською
Молодой картофель – одна из самых больших кулинарных прелестей лета. Готовить ее очень легко, а неповторимый вкус никогда не разочарует и не надоест.
Для приготовления идеального молодого картофеля нужно знать несколько секретов. Первое – ее следует обварить до полной готовности. Второе – жарить нужно только на сливочном масле. Немножко свежей зелени и масла – и от блюда ничего не останется.
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Рецепт молодого картофеля с чесноком и укропом.
Время: 30 минут
Порций: 4Ингредиенты:
– 1 килограмм молодого картофеля;
– 40 – 50 грамм сливочного масла;
– 2 зубчика чеснока;
– 5 веточек укропа;
– соль – по вкусу.
Приготовление:
- Заливаем картофель на 15 минут холодной водой. Чистим, моем и готовим до готовности.
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Перекладываем картофель в большую разогретую сковороду.
- Добавляем на сковороду сливочное масло. Распределяем его по всей сковороде с помощью ручки, без лопатки, чтобы не повредить цельность картофеля.
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Жарим картошку до румянца.
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В конце добавляем укроп и чеснок. Немного перемешиваем и отставляем из огня.
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Подаем в качестве гарнира с салатом или мясными блюдами.