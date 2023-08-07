Для приготування ідеальної молодої картоплі потрібно знати кілька секретів. Перше – її варто обварити до повної готовності. Друге – смажити потрібно тільки на вершковому маслі. Трішки свіжої зелені та масла – і від страви не залишиться нічого.

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Рецепт молодої картоплі з часником та кропом

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм молодої картоплі;

– 40 – 50 грамів вершкового масла;

– 2 зубчики часнику;

– 5 гілочок кропу;

– сіль – до смаку.

Приготування: