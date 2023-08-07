Для приготовления идеального молодого картофеля нужно знать несколько секретов. Первое – ее следует обварить до полной готовности. Второе – жарить нужно только на сливочном масле. Немножко свежей зелени и масла – и от блюда ничего не останется.
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Рецепт молодого картофеля с чесноком и укропом.
Время: 30 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Заливаем картофель на 15 минут холодной водой. Чистим, моем и готовим до готовности.
- Перекладываем картофель в большую разогретую сковороду.
- Добавляем на сковороду сливочное масло. Распределяем его по всей сковороде с помощью ручки, без лопатки, чтобы не повредить цельность картофеля.
- Жарим картошку до румянца.
- В конце добавляем укроп и чеснок. Немного перемешиваем и отставляем из огня.
- Подаем в качестве гарнира с салатом или мясными блюдами.