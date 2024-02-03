Простой секрет, который нужен всем: сколько времени варить пельмени

Пельмени – это аппетитное и сытное блюдо, которое имеет особую популярность в Украине. Важно знать, как правильно их готовить и сколько времени нужно на то, чтобы их сварить.

Блюдо, где нежное и эластичное тесто сочетается с сочным и пряным мясом, не может не прийтись по вкусу. Однако крайне важно угадать со временем приготовления, иначе результат будет очень далеким от идеала. Простое правило "8 минут после подъема на поверхность" обычно работает для всех, но всегда надо проверять. Роль может сыграть толщина теста, поэтому стоит быть бдительными.

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Рецепт пельменей

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Очень вкусно / Фото pexels

– 700 грамм пшеничной муки;– 1 чайная ложка соли;– 1 целое яйцо;– 5 столовых ложек растительного масла;– 2 стакана теплой воды;– 400 грамм говядины;– 400 грамм свинины;– 80 грамм холодной воды;– 50 грамм масла;– 2 – 3 зубчика чеснока;– 2 луковицы;– масло для жарки;– соль, молотый перец по вкусу;– для подачи по желанию: жареный лук, петрушка, густая сметана.

Приготовление:

Замесите тесто из указанных ингредиентов как на обычные вареники, накройте салфеткой и оставьте на 15 минут. Мясо измельчите на мясорубке вместе с чесноком и маслом, посолите и поперчите. Добавьте холодной воды, перемешайте, всыпьте пассерованный лук (по желанию его можно не пассеровать, а очень мелко порубить) и хорошо вымесите. Разделите тесто на 2 части, одну накройте тканью, а вторую раскатайте на присыпанной мукой поверхности. Вырежьте кружочки чуть меньше, чем для вареников. Наполните их мясной начинкой и аккуратно слепите так, чтобы образовалось ушко. Крепко склейте концы. Небольшими порциями бросайте их в подсоленную кипящую воду. Варите на медленном огне около 8 минут после того, как они всплывут, затем достаньте и ненадолго закалите в холодной воде. После этого раскладывайте по тарелкам. Подавайте со сметаной, в бульоне или только с маслом, все варианты вкусные.

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