Чтобы сделать морковь незабываемой, добавьте к ней грецкие орехи. Они являются отражением грузинской кухни и присутствуют почти во всех блюдах.

Стоит попробовать Лучший салат из пекинской капусты: простой рецепт с тунцом

Рецепт моркови по-грузински

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Морковь помойте и замочите в холодной воде на 1 час. Далее очистите ее от кожуры и натрите на терке для корейской моркови.
  2. Посыпьте морковь солью и помните руками, чтобы она пустила сок.
  3. Грецкие орехи положите в блендер и измельчите. Добавьте их к моркови и перемешайте.
  4. В сковороду налейте масло без запаха, нагрейте и насыпьте сахар, все специи и пропущенный через пресс чеснок. Хорошо перемешайте и залейте морковь горячей заправкой.
  5. В конце добавьте яблочный уксус и хорошо перемешайте. Маринуйте морковь несколько часов в холодильнике.