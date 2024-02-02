Чтобы сделать морковь незабываемой, добавьте к ней грецкие орехи. Они являются отражением грузинской кухни и присутствуют почти во всех блюдах.

Стоит попробовать Лучший салат из пекинской капусты: простой рецепт с тунцом

Рецепт моркови по-грузински

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм моркови;

– 100 граммов грецких орехов;

– 1 чайная ложка соли;

– 100 миллилитров масла;

– 1 чайная ложка сахара;

– 0,5 чайной ложки черного молотого перца;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 1 чайная ложка приправы "Хмели-сунели";

– 1 чайная ложка молотой паприки;

– 4 зубчика чеснока;

– 60 миллилитров яблочного уксуса.

Приготовление:

Морковь помойте и замочите в холодной воде на 1 час. Далее очистите ее от кожуры и натрите на терке для корейской моркови. Посыпьте морковь солью и помните руками, чтобы она пустила сок. Грецкие орехи положите в блендер и измельчите. Добавьте их к моркови и перемешайте. В сковороду налейте масло без запаха, нагрейте и насыпьте сахар, все специи и пропущенный через пресс чеснок. Хорошо перемешайте и залейте морковь горячей заправкой. В конце добавьте яблочный уксус и хорошо перемешайте. Маринуйте морковь несколько часов в холодильнике.

Понравился рецепт? Попробуйте приготовить быструю морковь по-корейски – на маринование нужно всего 30 минут.