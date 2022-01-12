Готовим настоящий марципан: два легких способа

12 января 2022 , 17:25
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Источник:

Повар. Пекарь. Кондитер

Марципановой массой часто начиняют и украшают торты или просто подают ее, полив шоколадом. Мы научим вас готовить этот изысканное лакомство двумя проверенными способами.

Что такое марципан

Марципан – это сладкая пластичная масса, приготовленная из смеси сахара и миндальной муки. Кто придумал марципан, доподлинно неизвестно, однако в нем ощущаются восточные нотки. Говорят, что родина марципана – Китай или же Иран.

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Марципан / Фото My recipes

В Европе тоже борются за право быть марципановой столицей. Марципан часто используется во Франции, Венгрии, сладостях Италии, Германии и Испании.

Где используют марципан

Кондитеры часто используют марципан для изготовления:

  • круглых конфет;
  • печенья;
  • хлеба;
  • батончиков;
  • штоленов и кексов;
  • начинки для тортов;
  • объемных раскрашенных фигурок;
  • обтяжки для тортов;
  • неизменный ингредиент для марципанового ликера.

Фигурки из марципана / Фото The aspiring home cook

Существует множество рецептов марципана, но базовыми считаются только два (они различаются методами) – холодный и горячий.

Как приготовить миндальную муку

Муку для марципана можно приготовить самостоятельно – залейте орехи кипятком и оставьте на 30 минут, затем очистите от кожуры и подсушите на сухой сковороде. Сухой миндаль измельчите блендером до консистенции манки и просейте через сито – мука готова!

Рецепт марципана (холодный способ)

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов сахарной пудры;
– 2 миллилитра миндального экстракта;
– 200 граммов миндальной муки.

Приготовление:

  1. Смешайте миндальную муку с сахарной пудрой и влейте несколько капель экстракта.

  2. Тщательно вымешайте массу и пропустите через мясорубку. Повторите этот процесс несколько раз.

  3. Марципан приготовленный холодным способом можно использовать как самостоятельный десерт или как начинку. Для покрытия тортов и длительного хранения он не подойдет.

Конфеты из марципана / Фото My german recipes

Как приготовить марципан (горячий способ)

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 стакан миндальной муки;
– 1 стакан сахарной пудры;
– 1/3 стакана воды.

Приготовление:

  1. Сахар и воду соедините в сотейнике, варите на медленном огне до загустения, но не доводите до состояния карамели.

  2. Введите миндальную муку и перемешайте. Варите массу 1 – 2 минуты до загустения.

  3. Охладите массу и пропустите через мясорубку. У вас получится густое и эластичное тесто.

Важно! Если марципан сухой – добавьте немного воды, если наоборот – сахарной пудры.

  1. Марципан, приготовленный этим способом, можно использовать чтобы лепить кондитерские фигурки, обтягивать торты и формировать разнообразные конфеты с глазурью.

  2. Храните марципан до трех недель в холодильнике, плотно закрыв его в пищевом контейнере или завернув в слой пищевой пленки.

Приятного аппетита! 

Автор: Богданна Рибак