Готовим настоящий марципан: два легких способа
Источник:Повар. Пекарь. Кондитер
Марципановой массой часто начиняют и украшают торты или просто подают ее, полив шоколадом. Мы научим вас готовить этот изысканное лакомство двумя проверенными способами.
Что такое марципан
Марципан – это сладкая пластичная масса, приготовленная из смеси сахара и миндальной муки. Кто придумал марципан, доподлинно неизвестно, однако в нем ощущаются восточные нотки. Говорят, что родина марципана – Китай или же Иран.
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Марципан / Фото My recipes
В Европе тоже борются за право быть марципановой столицей. Марципан часто используется во Франции, Венгрии, сладостях Италии, Германии и Испании.
Где используют марципан
Кондитеры часто используют марципан для изготовления:
- круглых конфет;
- печенья;
- хлеба;
- батончиков;
- штоленов и кексов;
- начинки для тортов;
- объемных раскрашенных фигурок;
- обтяжки для тортов;
- неизменный ингредиент для марципанового ликера.
Фигурки из марципана / Фото The aspiring home cook
Существует множество рецептов марципана, но базовыми считаются только два (они различаются методами) – холодный и горячий.
Как приготовить миндальную муку
Муку для марципана можно приготовить самостоятельно – залейте орехи кипятком и оставьте на 30 минут, затем очистите от кожуры и подсушите на сухой сковороде. Сухой миндаль измельчите блендером до консистенции манки и просейте через сито – мука готова!
Рецепт марципана (холодный способ)
- Время: 10 минут
- Порции: 2
– 200 граммов сахарной пудры;
– 2 миллилитра миндального экстракта;
– 200 граммов миндальной муки.
Приготовление:
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Смешайте миндальную муку с сахарной пудрой и влейте несколько капель экстракта.
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Тщательно вымешайте массу и пропустите через мясорубку. Повторите этот процесс несколько раз.
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Марципан приготовленный холодным способом можно использовать как самостоятельный десерт или как начинку. Для покрытия тортов и длительного хранения он не подойдет.
Конфеты из марципана / Фото My german recipes
Как приготовить марципан (горячий способ)
- Время: 15 минут
- Порции: 2
– 1 стакан миндальной муки;
– 1 стакан сахарной пудры;
– 1/3 стакана воды.
Приготовление:
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Сахар и воду соедините в сотейнике, варите на медленном огне до загустения, но не доводите до состояния карамели.
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Введите миндальную муку и перемешайте. Варите массу 1 – 2 минуты до загустения.
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Охладите массу и пропустите через мясорубку. У вас получится густое и эластичное тесто.
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Марципан, приготовленный этим способом, можно использовать чтобы лепить кондитерские фигурки, обтягивать торты и формировать разнообразные конфеты с глазурью.
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Храните марципан до трех недель в холодильнике, плотно закрыв его в пищевом контейнере или завернув в слой пищевой пленки.
Приятного аппетита!