Що таке марципан

Марципан – це солодка пластична маса, приготовлена ​​із суміші цукру і мигдалевого борошна. Хто вперше приготував марципан невідомо, але у ньому відчуваються східні нотки. Подейкують, що батьківщиною марципану можуть бути Китай або Іран.

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Марципан / Фото My recipes

У Європі теж борються за право бути марципановою столицею. Марципан часто використовується у Франції, Угорщині, солодощах Італії, Німеччини та Іспанії.

Де використовують марципан

Кондитери часто використовують марципан для виготовлення:

круглих цукерок;

печива;

хліба;

батончиків;

штоленів та кексів;

начинки для тортів;

об'ємних розфарбованих фігурок;

обтягування для тортів;

незмінний інгредієнт для марципанового лікеру.



Фігурки з марципана / Фото The aspiring home cook

Існує безліч рецептів марципану, але базовими вважаються лише два (вони різняться методами) холодний і гарячий.

Як приготувати мигдалеве борошно

Борошно для марципана можна приготувати самостійно – залийте горіхи окропом і залишіть на 30 хвилин, далі очистіть від шкірки та підсушіть на сухій сковороді. Сухий мигдаль подрібніть блендером до консистенції манки та просійте через сито – борошно готове!

Рецепт марципану (холодний спосіб)

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів цукрової пудри;

– 2 мілілітри мигдалевого екстракту;

– 200 грамів мигдалевого борошна.

Приготування:

Змішайте мигдалеве борошно з цукровою пудрою та влийте кілька капель екстракту.

Ретельно вимішайте масу та пропустіть через м'ясорубку. Повторіть цей процес кілька разів.

Марципан приготований холодним способом можна використовувати як самостійний десерт, або як начинку. Для покривання тортів та тривалого зберігання він не підійде.



Цукерки з марципана / Фото My german recipes

Як приготувати марципан (гарячий спосіб)

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 склянка мигдалевого борошна;

– 1 склянка цукрової пудри;

– 1/3 склянки води.

Приготування:

Цукор і воду з'єднайте в сотейнику, варіть на повільному вогні до загущування, але не доводьте до стану карамелі.

Введіть в нього мигдалеве борошно та перемішайте. Варіть масу 1 – 2 хвилини до загущування.

Охолодіть масу та пропустіть через м'ясорубку. У вас вийде густе та еластичне тісто.

Важливо! Якщо марципан сухий – додайте трішки води, якщо навпаки – цукрової пудри.

За цим способом приготування марципану можна ліпити кондитерські фігурки, обтягувати торти і формувати різноманітні цукерки з глазур'ю.

Зберігайте марципан до трьох тижнів в холодильнику, щільно закривши його в харчовому контейнері, або загорнутому в шар харчової плівки.

Смачного!