Что такое марципан

Марципан – это сладкая пластичная масса, приготовленная из смеси сахара и миндальной муки. Кто придумал марципан, доподлинно неизвестно, однако в нем ощущаются восточные нотки. Говорят, что родина марципана – Китай или же Иран.

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Марципан / Фото My recipes

В Европе тоже борются за право быть марципановой столицей. Марципан часто используется во Франции, Венгрии, сладостях Италии, Германии и Испании.

Где используют марципан

Кондитеры часто используют марципан для изготовления:

круглых конфет;

печенья;

хлеба;

батончиков;

штоленов и кексов;

начинки для тортов;

объемных раскрашенных фигурок;

обтяжки для тортов;

неизменный ингредиент для марципанового ликера.

Фигурки из марципана / Фото The aspiring home cook

Существует множество рецептов марципана, но базовыми считаются только два (они различаются методами) – холодный и горячий.

Как приготовить миндальную муку

Муку для марципана можно приготовить самостоятельно – залейте орехи кипятком и оставьте на 30 минут, затем очистите от кожуры и подсушите на сухой сковороде. Сухой миндаль измельчите блендером до консистенции манки и просейте через сито – мука готова!

Рецепт марципана (холодный способ)

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов сахарной пудры;

– 2 миллилитра миндального экстракта;

– 200 граммов миндальной муки.

Приготовление:

Смешайте миндальную муку с сахарной пудрой и влейте несколько капель экстракта. Тщательно вымешайте массу и пропустите через мясорубку. Повторите этот процесс несколько раз. Марципан приготовленный холодным способом можно использовать как самостоятельный десерт или как начинку. Для покрытия тортов и длительного хранения он не подойдет.

Конфеты из марципана / Фото My german recipes

Как приготовить марципан (горячий способ)

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 стакан миндальной муки;

– 1 стакан сахарной пудры;

– 1/3 стакана воды.

Приготовление:

Сахар и воду соедините в сотейнике, варите на медленном огне до загустения, но не доводите до состояния карамели. Введите миндальную муку и перемешайте. Варите массу 1 – 2 минуты до загустения. Охладите массу и пропустите через мясорубку. У вас получится густое и эластичное тесто.

Важно! Если марципан сухой – добавьте немного воды, если наоборот – сахарной пудры.

Марципан, приготовленный этим способом, можно использовать чтобы лепить кондитерские фигурки, обтягивать торты и формировать разнообразные конфеты с глазурью. Храните марципан до трех недель в холодильнике, плотно закрыв его в пищевом контейнере или завернув в слой пищевой пленки.

Приятного аппетита!