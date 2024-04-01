Почему бабушкин бульон получался таким красивым: она добавляла одну специю, о которой все забыли
Источник:Pysznosci
Вы сварили бульон, а он получился слишком бледным? Его возможно спасти – понадобится абсолютно простой лайфхак.
Бульон – проверенная классика, которую мы привыкли подавать на многочисленные праздники. Кроме замечательного вкуса, он должен еще и иметь красивый вид. Домашний бульон имеет красивый золотистый цвет. Есть несколько способов, которые позволят сохранить его непревзойденный вид.
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Как сохранить цвет бульона
Добавьте в бульон цветные овощи, такие как морковь, красный лук (в шелухе) или кусок красного перца. Они не только добавляют вкуса, но и отдадут свой красивый оттенок.
Не варите бульон слишком долго. Переваренный суп может потерять свой насыщенный цвет. Его нужно готовить лишь столько, сколько необходимо для того, чтобы ингредиенты отдали свой вкус и аромат.
Вкус детства / Фото unsplash
Для чего добавлять куркуму в бульон
Куркума имеет яркий оранжевый цвет, который придаст бульону яркий вид. Эта специя сделает его более привлекательным.
Также у куркумы несколько острый, пряный вкус, которая может добавить бульону глубины. Она сделает это блюдо более насыщенным, а также придаст приятный запах.
Какие еще специи можно добавить
Использование этих специй поможет создать вкусный и ароматный бульон, который будет идеальной основой для различных супов и блюд. Среди основных специй, которые следует добавлять в каждый бульон стоит выделить лавровый лист, черный перец, тимьян, розмарин, соль, перец.Также важно знать: как правильно варить яйца, чтобы их было легко чистить.