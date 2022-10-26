Идеальное песочное тесто: понадобится всего один трюк

Песочное тесто – изящная выпечка, которая нравится многим. На его приготовление уходит не слишком много времени, если знаком с некоторыми кулинарными секретами.

Песочное тесто очень универсально, его можно хранить в морозильной камере длительное время, а значит быстро достать, когда захочется сладкой, но не слишком трудоемкой выпечки. При его приготовлении важно обратить внимание на несколько деталей.

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Иногда традиционное песочное тесто – настоящий вызов. Хотя рецепт, на первый взгляд, простой и состоит всего из нескольких продуктов, можно совершить много ошибок и попросту потратить свое время и продукты.

Как приготовить идеальное песочное тесто

Держите все влажные ингредиенты холодными. Холодное сливочное масло лучше натереть на терке с грубыми отверстиями. Благодаря этому простому приему гораздо легче соединить его с остальными ингредиентами.

Непревзойденное лакомство / Фото unsplash

Как хорошо вымесить песочное тесто

Не только ингредиенты, но и все необходимые аксессуары также должны быть хорошо охлаждены. Следование этому трюку гарантирует идеально нежное и хрупкое тесто. Нож или терко поместите в морозилку на несколько минут. Благодаря этому масло не расплавится так быстро и его легко можно будет смешать с мукой.

Идеальное тесто – основа идеального десерта / Фото unsplash

Зачем охлаждать песочное тесто

Следующий этап – охлаждение замешанного теста. Почему именно песочное тесто нужно поставить в холодильник перед выпечкой? Его ставят в холодильник для того, чтобы оно стало более жестким. Такие термические условия также облегчают дальнейшую работу с тестом, поскольку после охлаждения оно не прилипает и его гораздо легче тонко раскатать.

После того как тесту придана нужная форма, выложите его на противень и охладите вместе с формой. Эта хитрость пригодится не только для основания пирога, но и для печенья. Если положить сформированное изделие из песочного теста в морозильную камеру, оно сохранит идеальную форму и не деформируется во время запекания.