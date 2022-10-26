Пісочне тісто дуже універсальне, його можна зберігати в морозильній камері тривалий час, а отже, швидко дістати, коли захочеться солодкої, але не надто трудомісткої випічки. При його приготуванні важливо звернути увагу на кілька деталей.

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Інколи традиційне пісочне тісто – це справжній виклик. Хоча рецепт, на перший погляд, простий і складається всього з декількох продуктів, можна зробити багато помилок та змарнувати свій час та продукти.

Як приготувати ідеальне пісочне тісто

Тримайте всі вологі інгредієнти холодними. Холодне вершкове масло найкраще натерти на тертці з грубими отворами. Завдяки цьому простому прийому набагато легше поєднати його з рештою інгредієнтів.

Неперевершений смаколик / Фото unsplash

Як добре вимісити пісочне тісто

Не тільки інгредієнти, а й всі необхідні девайси також мають бути добре охолодженими. Дотримання цього трюку гарантує ідеально ніжне та крихке тісто. Ніж або терко помістіть в морозилку на кілька хвилин. Завдяки цьому масло не розтопиться так швидко і його легко можна буде змішати з борошном.

Ідеальне тісто – основа ідеального десерту / Фото unsplash

Навіщо охолоджувати пісочне тісто

Наступний етап – охолодження замішаного тіста. Чому саме пісочне тісто потрібно поставити холодильник перед випічкою? Його ставлять в холодильник для того, щоб воно стало більш твердим. Такі термічні умови також полегшують подальшу роботу з тістом, оскільки після охолодження воно не прилипає і його набагато легше тонко розкачати.

Після того, як тісту надано потрібну форму, викладіть його на деко і охолодіть разом з формою. Ця хитрість стане в пригоді не тільки для основи пирога, а й для печива. Якщо покласти сформований виріб з пісочного тіста у морозильну камеру, він збереже ідеальну форму і не деформується під час запікання.