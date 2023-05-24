Сезон в разгаре: пляцок из ревеня – простой рецепт

Пирог ревенем – классика летнего сезона выпечки. Как испечь этот пирог, чтобы он был таким вкусным, как в детстве? Вот традиционный рецепт песочного теста с ревенем.

Читайте Секрет – в мясе: как приготовить сочное филе бедра на мангале

Пирог с ревенем / Фото unsplash

Ингредиенты: – 500 грамм пшеничной муки; – 1 яйцо; – 2 чайные ложки порошка для выпечки; – 200 грамм сахара; – 50 грамм 18% сливок; – 200 грамм сливочного масла; – 750 граммов ревеня; – 45 грамм панировочных сухарей; – сахарная пудра для присыпки.

Приготовление:

Для приготовления песочного теста просейте через сито пшеничную муку и разрыхлитель. Добавьте холодное сливочное масло и изрубите ножом до состояния мелкой крошки.

Затем добавьте сахар, яйцо и сливки и быстро замесите все в однородное тесто.

Готовое тесто разделите пополам, одну часть раскатайте, а вторую поставьте в морозилку на 30 минут.

Противень выстелите бумагой для выпечки. Выложите на него лепешку.

Ревень очистите от кожуры, отрежьте кончики и нарежьте ломтиками.

Затем посыпьте сахаром и тщательно перемешайте.

Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.

Песочный корж посыпьте сухарями, а затем выложите нарезанный ревень с сахаром. Сверху натрите замороженное тесто на грубой терке.

Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте 1 час.

Готовый пирог выньте из духовки и оставьте остывать.