Пирог ревенем – классика летнего сезона выпечки. Как испечь этот пирог, чтобы он был таким вкусным, как в детстве? Вот традиционный рецепт песочного теста с ревенем.

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Рецепт песочного пирога с ревенем

Время: 1 час 45 минут

1 час 45 минут Порций: 6

Пирог с ревенем / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 500 грамм пшеничной муки;

– 1 яйцо;

– 2 чайные ложки порошка для выпечки;

– 200 грамм сахара;

– 50 грамм 18% сливок;

– 200 грамм сливочного масла;

– 750 граммов ревеня;

– 45 грамм панировочных сухарей;

– сахарная пудра для присыпки.

Приготовление:

Для приготовления песочного теста просейте через сито пшеничную муку и разрыхлитель. Добавьте холодное сливочное масло и изрубите ножом до состояния мелкой крошки.

Затем добавьте сахар, яйцо и сливки и быстро замесите все в однородное тесто.

Готовое тесто разделите пополам, одну часть раскатайте, а вторую поставьте в морозилку на 30 минут.

Противень выстелите бумагой для выпечки. Выложите на него лепешку.

Ревень очистите от кожуры, отрежьте кончики и нарежьте ломтиками.

Затем посыпьте сахаром и тщательно перемешайте.

Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.

Песочный корж посыпьте сухарями, а затем выложите нарезанный ревень с сахаром. Сверху натрите замороженное тесто на грубой терке.

Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте 1 час.

Готовый пирог выньте из духовки и оставьте остывать.

Когда песочное тесто с ревенем остынет, посыпьте его сахарной пудрой.

Как сделать песочное тесто ароматным

Песочное тесто можно обогатить корицей, ванилью или вашим любимым ароматом. Если вам нравится освежающая цитрусовая нота, добавьте немного тертой цедры лимона или лайма.

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