Пиріг ревенем – класика літнього сезону випічки. Як спекти цей пиріг, щоб він був таким смачним, як у дитинстві? Ось традиційний рецепт пісочного тіста з ревенем.

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Рецепт пісочного пирога з ревенем

Час: 1 година 45 хвилин

1 година 45 хвилин Порцій: 6

Пиріг з ревенем / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 1 яйце;

– 2 чайні ложки порошку для випічки;

– 200 грамів цукру;

– 50 грамів 18% вершків;

– 200 грамів вершкового масла;

– 750 грамів ревеню;

– 45 грамів панірувальних сухарів;

– цукрова пудра для присипки.

Приготування:

Для приготування пісочного тіста просійте через сито пшеничне борошно та розпушувач. Додайте холодне вершкове масло і порубайте ножем до стану дрібної крихти.

Потім додайте цукор, яйце і вершки і швидко замісіть все до однорідного тіста.

Готове тісто розділіть навпіл, одну частину розкачайте, а другу поставте в морозилку на 30 хвилин.

Деко вистеліть папером для випічки. Викладіть на нього корж.

Ревінь очистіть від шкірки, відріжте кінчики та наріжте скибочками.

Потім посипте цукром і ретельно перемішайте.

Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія.

Пісочний корж посипте сухарями, а потім викладіть нарізаний ревінь з цукром. Зверху натріть заморожене тісто на грубій тертці.

Поставте пиріг в розігріту духовку і випікайте 1 годину.

Готовий пиріг вийміть з духовки і залиште остигати.

Коли пісочне тісто з ревенем охолоне, посипте його цукровою пудрою.

Як зробити пісочне тісто ароматним

Пісочне тісто можна збагатити корицею, ваніллю або вашим улюбленим ароматом. Якщо вам подобається освіжаюча цитрусова нота, додайте трохи тертої цедри лимона або лайма.

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