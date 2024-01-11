Возможно, вы этого не знали: почему при варке бульона мясо не стоит класть в холодную воду

Хороший бульон должен быть прозрачным, насыщенным вкусом и ароматом. Есть несколько важных деталей, влияющих на эти важные факторы.

Бульон – один из самых популярных супов, которые любят дети и взрослые во всем мире. Несмотря на то, что он кажется простым в приготовлении, сварить прозрачный, но наваристый бульон – это настоящее искусство.

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В какую воду следует опускать мясо

Если вам важен вкус мяса, бросьте его в горячую воду. В таком случае на поверхности мяса быстро образуется кожура. Это усложнит выделение сока и сохранит больше вкусовых качеств и отличную сочность.

Особый суп / Фото unsplash

Что еще влияет на вкус бульона

Правильная пропорция моркови, петрушки, сельдерея и лука придаст бульону желаемый вкус. Не переусердствуйте с морковью, поскольку бульон станет сладким. Лучше всего добавить поджаренный на сухой сковороде лук.

В кипящий бульон следует добавить зелень. Петрушка, сельдерей и веточка любистки придадут отвару освежающий вкус и слегка зеленоватый цвет. Однако не забудьте вынуть их из супа, когда они выпустят свой аромат. Также можно добавить зеленые листья лука-порея или лист савойской капусты. Это нетипичная зелень, но она также влияет на вкус и цвет супа.

Секреты варки, которые сделают бульон непревзойденным

Варите бульон долго, сохраняя минимальный огонь (он должен лишь слегка "мигать", а не интенсивно пузыриться). Бульон не перемешивайте! Если вода сильно улетучилась, добавьте в кастрюлю кипяток, а не холодную воду.

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