Бульйон – один з найпопулярніших супів, який люблять діти та дорослі в усьому світі. Попри те, що він здається простим у приготуванні, зварити прозорий, проте наваристий бульйон – це справжнє мистецтво.

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В яку воду слід опускати м'ясо

Якщо вам важливий смак м'яса, киньте його в гарячу воду. У такому випадку на поверхні м'яса швидко утворюється шкірка. Це ускладнить виділення соку та збереже більше смакових якостей і відмінну соковитість.

Особливий суп / Фото unsplash

Що ще впливає на смак бульйону

Правильна пропорція моркви, петрушки, селери і цибулі додасть бульйону бажаний смак. Не перестарайтеся з морквою, оскільки бульйон стане солодким. Найкраще додати підсмажену на сухій сковороді цибулю.

У киплячий бульйон варто додати зелень. Петрушка, селера і гілочка любистку додадуть відвару освіжаючий смак і злегка зеленуватий колір. Однак не забудьте вийняти їх із супу, коли вони випустять свій аромат. Також можна додати зелене листя цибулі-порею або лист савойської капусти. Це нетипова зелень, але вона також впливає на смак і колір супу.

Секрети варіння, які зроблять бульйон неперевершеним

Варіть бульйон довго, зберігаючи мінімальний вогонь (він повинен лише злегка "блимати", а не інтенсивно пузиритися). Бульйон не перемішуйте! Якщо вода сильно випарувалася, додайте в каструлю окріп, а не холодну воду.

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