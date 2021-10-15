Как приготовить пышный молочный омлет: домашний рецепт

15 октября 2021 , 18:03
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Если вы еще не готовили омлет в духовке, самое время экспериментировать. Он получается чрезвычайно рыхлым, вкусным и диетическим.

Главный секрет пышности омлета именно в пропорциях яиц и молока и форме для выпекания. Она должна быть не большая и глубокая (от 10 сантиметров). Омлет должен занимать не менее 2/3 формы.

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Пышный молочный омлет

  • Время: 35 минут
  • Порции: 4


Омлет в духовке / Фото Fat Killers

Ингредиенты:
– 6 шт. сырых куриных яиц;
– 300 мл молока;
– 20 г сливочного масла;
– соль.

Приготовление:

  1. В глубокую посуду выбейте яйца и немного перемешайте венчиком.
     
  2. Влейте молоко и посолите. Перемешайте массу венчиком, но не взбивайте.
     
  3. Жароупорную форму для выпекания омлета смажьте слоем масла.
     
  4. Вылейте омлет в форму.
     
  5. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте омлет в течение 30 минут.
     
  6. Готовый омлет нарежьте кусочками и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак