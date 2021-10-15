Головний секрет пишності омлету саме у пропорціях яєць та молока і формі для випікання. Вона має бути не велика і глибока (від 10 сантиметрів). Омлет має займати не менше 2/3 форми.

Читайте також Обід в офіс за 30 хвилин: французький сендвіч, яйця по-шотландськи, курячі стріпси з гарбузом

Пишний молочний омлет

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4



Омлет в духовці / Фото Fat Killers

Інгредієнти:

– 6 шт. сирих курячих яєць;

– 300 мл молока;

– 20 г вершкового масла;

– сіль.

Приготування:

У глибокий посуд вибийте яйця та трішки перемішайте вінчиком.

Влийте молоко та посоліть. Перемішайте масу вінчиком, але не збивайте.

Жаротривку форму для випікання омлету змастіть шаром масла.

Вилийте омлет у форму.

Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте омлет протягом 30 хвилин.