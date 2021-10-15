Головний секрет пишності омлету саме у пропорціях яєць та молока і формі для випікання. Вона має бути не велика і глибока (від 10 сантиметрів). Омлет має займати не менше 2/3 форми.

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Пишний молочний омлет

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4


Омлет в духовці / Фото Fat Killers

Приготування:

  1. У глибокий посуд вибийте яйця та трішки перемішайте вінчиком.
  1. Влийте молоко та посоліть. Перемішайте масу вінчиком, але не збивайте.
  1. Жаротривку форму для випікання омлету змастіть шаром масла.
  1. Вилийте омлет у форму.
  1. Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте омлет протягом 30 хвилин.
  1. Готовий омлет наріжте шматочками та подавайте до столу. Смачного!