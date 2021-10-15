Главный секрет пышности омлета именно в пропорциях яиц и молока и форме для выпекания. Она должна быть не большая и глубокая (от 10 сантиметров). Омлет должен занимать не менее 2/3 формы.

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Пышный молочный омлет

Время : 35 минут

: 35 минут Порции: 4



Омлет в духовке / Фото Fat Killers

Ингредиенты:

– 6 шт. сырых куриных яиц;

– 300 мл молока;

– 20 г сливочного масла;

– соль.

Приготовление: