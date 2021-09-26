Как приготовить ризотто со свеклой: рецепт от Владимира Ярославского

26 сентября 2021 , 13:37
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Источник:

Владимир Ярославский

Надоели обычные блюда и хочется попробовать чего-то изысканного, но не дорогого? Мы предлагаем вам приготовить блюдо – ризотто со свекольным соком. Блюдо ароматное, вкусное и яркое!

Ризотто можно приготовить с различными ингредиентами: с грибами, грушей, свекольным соком или классическое на белом сухом вине. Вкус этого блюда непревзойденный, а чтобы правильно его приготовить и сохранить нужную консистенцию – готовьте по рецепту известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского.

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Рецепт ризотто со свеклой

  • Время: 80 минут
  • Порции: 2


Ризотто со свеклой / Фото со страницы Владимира Ярославского

Ингредиенты:
– 100 г риса арборио;
– 1 луковица шалот;
– 100 мл сока свеклы;
– 15 мл оливкового масла;
– 35 мл белого сухого вина;
– 350 – 400 мл бульона;
– 15 г сливочного масла;
– 40 г сыра пармезан;
– 50 – 70 г сыра горгонзола;
– печеные кусочки груши.

Приготовление:

  • Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте на ней рис и целый лук. Постоянно помешивайте рис, чтобы он не пригорел.
  • Влейте к рису вино и испарите его.


Приготовление блюда / Фото шеф-повара

  1. Разделите бульон на 4 – 5 порций и постепенно вливайте его к рису.

Следите за тем, чтобы рис всегда был в жидкости и ни в коем случае не жарился, – прокомментировал Владимир Ярославский.

  1. Через 18 – 20 минут рис будет почти готов (альденте).
  1. В конце приготовления влейте к рису сок из свеклы и продолжайте его выпаривать.


Приготовление блюда / Фото шеф-повара

  1. Добавьте к ризотто сливочное масло и обильно посыпьте сыром пармезан.

Рис должен быть слегка плотный, немного сыроват, приятно твердый на зубок, в жидковато богатом, шелковистом соусе, но не стекать с рисинок на тарелку, – добавил шеф-повар.

  1. Добавьте к блюду сыр горгонзола, перемешайте и добавьте соли, если нужно.
  1. Посыпьте ризотто сушеными кусочками груши, перемешайте и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Этапы приготовления ризотто смотрите в видео:​

 

Автор: Богданна Рибак