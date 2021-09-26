Как приготовить ризотто со свеклой: рецепт от Владимира Ярославского
Источник:Владимир Ярославский
Надоели обычные блюда и хочется попробовать чего-то изысканного, но не дорогого? Мы предлагаем вам приготовить блюдо – ризотто со свекольным соком. Блюдо ароматное, вкусное и яркое!
Ризотто можно приготовить с различными ингредиентами: с грибами, грушей, свекольным соком или классическое на белом сухом вине. Вкус этого блюда непревзойденный, а чтобы правильно его приготовить и сохранить нужную консистенцию – готовьте по рецепту известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского.
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Рецепт ризотто со свеклой
- Время: 80 минут
- Порции: 2
Ризотто со свеклой / Фото со страницы Владимира Ярославского
– 100 г риса арборио;
– 1 луковица шалот;
– 100 мл сока свеклы;
– 15 мл оливкового масла;
– 35 мл белого сухого вина;
– 350 – 400 мл бульона;
– 15 г сливочного масла;
– 40 г сыра пармезан;
– 50 – 70 г сыра горгонзола;
– печеные кусочки груши.
Приготовление:
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте на ней рис и целый лук. Постоянно помешивайте рис, чтобы он не пригорел.
- Влейте к рису вино и испарите его.
Приготовление блюда / Фото шеф-повара
- Разделите бульон на 4 – 5 порций и постепенно вливайте его к рису.
Следите за тем, чтобы рис всегда был в жидкости и ни в коем случае не жарился, – прокомментировал Владимир Ярославский.
- Через 18 – 20 минут рис будет почти готов (альденте).
- В конце приготовления влейте к рису сок из свеклы и продолжайте его выпаривать.
Приготовление блюда / Фото шеф-повара
- Добавьте к ризотто сливочное масло и обильно посыпьте сыром пармезан.
Рис должен быть слегка плотный, немного сыроват, приятно твердый на зубок, в жидковато богатом, шелковистом соусе, но не стекать с рисинок на тарелку, – добавил шеф-повар.
- Добавьте к блюду сыр горгонзола, перемешайте и добавьте соли, если нужно.
- Посыпьте ризотто сушеными кусочками груши, перемешайте и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Этапы приготовления ризотто смотрите в видео: